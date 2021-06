Kamala énervé SNAPS au journaliste lorsqu’on lui a demandé quand elle se rendra au Mexique au milieu de la crise de l’immigration

KAMALA Harris s’en est pris à un journaliste et a commencé à remuer le doigt alors qu’on lui demandait quand elle se rendrait à la frontière américano-mexicaine.

Le vice-président est revenu d’un voyage au Guatemala et au Mexique au milieu de la crise migratoire à la frontière sud.

Kamala Harris a semblé énervée lorsqu’on lui a demandé quand elle se rendrait à la frontière sud Crédit : Univision

Harris est le « tsar des migrations » du président Biden et la journaliste colombienne Ilia Calderon lui a demandé à plusieurs reprises quand elle se rendrait à la frontière.

Elle a déclaré : « J’ai dit que je vais à la frontière » avant d’être interrompue par le journaliste.

La vice-présidente a déclaré : « Je n’ai pas fini » en agitant le doigt.

Elle a ajouté : « J’ai dit que j’allais à la frontière. Et aussi, si nous voulons faire face aux problèmes à la frontière, nous devons faire face aux problèmes qui poussent les gens à se rendre à la frontière – à fuir la frontière. »

Harris a expliqué à la journaliste qu’elle s’était rendue au Guatemala pour être informée des causes profondes de la migration.

Le journaliste a demandé une fois à Harris quand elle se rendrait à la frontière sud.

Kamala Harris a été nommé « tsar des migrations » par Biden et est responsable de la gestion de la frontière sud du pays Crédit : Reuters

La vice-présidente a refusé de donner une date définitive lorsqu’on lui a demandé quand elle se rendra à la frontière Crédit : Reuters

Elle a répondu : « Je vous tiendrai au courant. »

Le moment délicat survient après que le président du Guatemala a blâmé Washington pour la crise des migrants, arguant que les politiques de Biden et Harris ont encouragé la vague.

Alejandro Giammattei a déclaré que les messages mitigés et « tièdes » de l’administration avaient « créé l’opportunité de mal interpréter ».

Giammattei, qui a rencontré Harris cette semaine, a déclaré à Fox News : « Ce qu’ils ont dit [in the US] c’est qu’ils vont promouvoir l’unification familiale – alors les coyotes ont emmené les enfants et les adolescents aux États-Unis, et la commande était pleine, pas seulement avec des gens du Guatemala.

« [That] C’est pourquoi notre proposition est que les messages soient clairs. Mais si vous avez un message tiède, cela ne fait que créer l’opportunité de mal interpréter. »

Kamala Harris a exhorté les migrants illégaux «à ne pas venir» aux États-Unis lors d’une visite au Guatemala plus tôt cette semaine Crédit : Getty

Une mère migrante du Guatemala embrasse son bébé de trois mois après avoir traversé la frontière du Rio Grande Crédit : Reuters

Les données ont montré que les postes frontaliers du mois dernier étaient en hausse de 674% par rapport à mai de l’année dernière.

Plus de 180 000 migrants ont été enregistrés entrant aux États-Unis le mois dernier.

La Maison Blanche a proposé de dépenser 4 milliards de dollars pour s’attaquer aux « causes profondes de la migration » dans des pays comme le Guatemala et le Honduras.

Harris a rencontré le Premier ministre mexicain Andrés Manuel López Obrador alors qu’ils discutaient du renforcement des mesures de sécurité aux frontières et de la manière de lutter contre les causes de la migration.

Elle a été critiquée pour avoir ri lors d’une interview avec Lester Holt de NBC News plus tôt cette semaine.

Le journaliste a demandé à Harris si elle prévoyait ou non de visiter la frontière sud.

Harris a déclaré: « Je – à un moment donné – vous savez – nous allons à la frontière. Nous sommes allés à la frontière.

« Donc, tout ce – tout ce – tout ce truc à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière. Nous sommes allés à la frontière. »

Des mineurs non accompagnés attendent l’aide de la police des frontières après avoir traversé la vallée du Rio Grande Crédit : Reuters

La députée d’extrême gauche Alexandria Ocasio-Cortez a accusé les États-Unis d’avoir mis le feu à l’Amérique latine Crédit : Rex

Lorsque le journaliste lui a rappelé qu’elle n’avait pas personnellement visité la frontière, Harris a ri et a déclaré: « Je ne suis pas allé en Europe. »

Elle a ajouté: « Et je veux dire, je ne – je ne comprends pas le point que vous faites valoir.

« Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière. »

Le vice-président a exhorté les migrants à ne pas entrer illégalement aux États-Unis lors d’une visite au Guatemala lundi.

Elle a déclaré: « Je veux être clair avec les gens de cette région qui envisagent de faire ce voyage dangereux jusqu’à la frontière américano-mexicaine: ne venez pas. Ne venez pas. »

Le vice-président de Joe Biden a ensuite confirmé que toute personne qui bafouerait ces instructions et arriverait illégalement serait « refoulée ».

La représentante démocrate du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, a qualifié la déclaration de Harris de décevante, accusant les États-Unis d’avoir mis le feu à l’Amérique latine.

Elle a tweeté : « C’est décevant à voir. Premièrement, demander l’asile à n’importe quelle frontière américaine est un 100 [percent] mode d’arrivée légal.

« Deuxièmement, les États-Unis ont passé des décennies à contribuer au changement de régime et à la déstabilisation en Amérique latine. Nous ne pouvons pas nous empêcher de mettre le feu à la maison de quelqu’un et de le blâmer ensuite pour sa fuite. »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle « s’attend » à ce que Harris se rende à la frontière à l’avenir.

Elle a déclaré: « Ce qui s’est concentré sur elle, quelle est la mission en particulier, est de travailler avec les dirigeants du Triangle du Nord.

« L’objectif de ce voyage est de rencontrer des dirigeants, d’avoir une discussion sur la façon de lutter contre la corruption, de s’attaquer aux causes profondes, de travailler ensemble pour relever les défis humanitaires dans ces pays. »