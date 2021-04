Un camion de déménagement était sur la photo à l’extérieur de la maison d’hôtes du président jeudi alors que la vice-présidente Kamala Harris se prépare à emménager dans sa résidence officielle suite à des informations selon lesquelles elle serait « frustrée » par la lenteur du processus de rénovation.

Harris et le second gentleman Doug Emhoff vivent à Blair House en face de Pennsylvania Avenue de la Maison Blanche depuis l’inauguration le 20 janvier.

Ils vont enfin emménager dans la résidence du vice-président à l’Observatoire naval la semaine prochaine, a déclaré jeudi un porte-parole de Harris.

« Le vice-président et second gentleman emménageront dans la résidence du vice-président à la résidence de l’Observatoire naval la semaine prochaine, a tweeté le porte-parole de ‘Harris’, Symone Sanders. « Le déménagement a été initialement retardé pour permettre des réparations à la maison qui sont plus faciles à effectuer avec la maison inoccupée. »

Lorsqu’ils sont devenus vice-président, Harris et Emhoff ont emménagé dans la luxueuse maison d’hôtes du président alors que les rénovations et les mises à jour étaient terminées sur le manoir du One Observatory Circle dans le nord-ouest de Washington, DC.

Des rapports ont émergé au cours du week-end selon lesquels Harris devenait « frustrée » de vivre sans valises et de ne pas encore emménager dans sa résidence officielle.

Un camion de déménagement a été photographié à l’extérieur de Blair House jeudi, où le vice-président Kamala Harris et le premier monsieur Doug Emhoff y vivent temporairement alors que la résidence officielle subit des rénovations.

Harris et son mari déménageront la semaine prochaine après que des rapports aient révélé qu’elle devenait « frustrée » de vivre dans les valises dans la maison d’hôtes pendant plus de deux mois.

La résidence du vice-président à l’observatoire naval du nord-ouest de Washington, DC, subit des rénovations qui sont plus faciles à effectuer lorsqu’elles sont vacantes, comme la mise à jour du système CVC et des sept cheminées en état de marche.

Les réparations et l’entretien ont été plus faciles à effectuer avec une maison vacante, incluse dans le système de CVC, le remplacement des revêtements dans les sept cheminées en fonctionnement et la remise à neuf de certains planchers de bois franc.

Harris a peut-être pu repousser davantage le calendrier en demandant que des travaux soient effectués dans la cuisine. Le vice-président adore cuisiner.

« Elle devient frustrée », a déclaré samedi un responsable de l’administration à CNN à propos de la poursuite des travaux de construction, notant que chaque jour, le désir du vice-président d’emménager dans sa maison désignée s’intensifiait.

La résidence officielle du vice-président est un manoir majestueux situé à deux miles et demi de la Maison Blanche à l’Observatoire naval.

Harris et Emhoff vivent temporairement dans la maison d’hôtes du président

La Blair House est connue pour son morceau d’histoire américaine de luxe et de qualité muséale

Il y a plus de 100 chambres, qui sont utilisées pour accueillir les invités officiels du président, comme les dignitaires étrangers en visite.

Harris a un style plus informel que celui de Blair House. La chambre sur la photo est connue sous le nom de chambre de Mme Truman

Des sources affirment que Harris et le premier gentilhomme Doug Emhoff vivent toujours dans des valises

Habituellement, lors du changement de résidents, il y a quelques semaines où le personnel naval qui gère la maison peut la rafraîchir et la préparer pour le nouveau vice-président.

Le deuxième couple, cependant, n’a pas pu emménager dans leur résidence privée pendant plus de deux mois après l’inauguration alors que les rénovations et la construction se poursuivent.

La résidence officielle du vice-président, construite en 1893, reçoit régulièrement des mises à jour et des rénovations.

Un responsable de l’administration a déclaré que le retard dans la construction avait laissé Harris de plus en plus nerveux.

Récemment, Harris a été aperçu en train de vérifier le manoir de 9000 pieds carrés – même en s’arrêtant pour une visite d’une heure il y a trois semaines, selon CNN.

Harris savait au moment de l’inauguration qu’elle n’emménagerait pas immédiatement dans sa résidence, car des réparations étaient nécessaires qui sont plus faciles à effectuer avec une maison inoccupée.

Alors que Blair House est confortable et luxueux, Harris a tendance à préférer un hébergement plus informel, moderne et élégant. En janvier, Harris a déménagé de son condo minimaliste à DC pour Blair House.

Les plus de 100 chambres du Blair House comprennent une salle de sport, un salon de coiffure privé et des milliers d’antiquités et de pièces de qualité muséale.

Le Blair House a été appelé «l’hôtel le plus exclusif du monde» car il est principalement utilisé comme maison d’hôtes pour visiter les dirigeants étrangers, les dignitaires et les autres invités du président.

Harris a déménagé de son condo DC élégant et minimaliste à Blair House lors de l’inauguration

Son condo était léger et aéré et moderne, cohérent avec son style plus informel – contrairement à la nature formelle et antique de Blair House

Biden a parlé avec émotion de son temps passé à One Observatory Circle, en particulier en louant la piscine chauffée, qui a été installée par l’ancien vice-président Dan Quayle.

«Vous êtes sur 80 acres, surplombant le reste de la ville», a déclaré Biden. «Vous pouvez sortir, et il y a une piscine.

« Vous pouvez faire du vélo et ne jamais quitter la propriété, et vous entraîner – mais la Maison Blanche est très différente », a-t-il loué.

La résidence du vice-président (VPR) est située sur 13 acres de terrain clôturé, et non 80.

Cependant, l’ensemble du complexe de l’observatoire naval s’étend sur 72 acres, ce qui comprend plusieurs bâtiments et bureaux.