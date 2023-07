Kamal Haasan reçoit un accueil chaleureux et des fleurs de la part des fans avant le lancement du projet K au Comic-Con de San Diego

Avant le lancement de Project K, Kamal Haasan a rencontré des fans enthousiastes à San Diego, et ils ont accueilli leur idole avec amour et enthousiasme.

L’excitation atteint de nouveaux sommets lorsque le légendaire acteur Kamal Haasan est arrivé à San Diego. Il est prêt à entrer dans l’histoire en dévoilant le teaser et le titre de Project K lors de l’événement tant attendu San Diego Comic-Con (SDCC). Haasan a reçu un accueil chaleureux de la part de ses fans alors qu’il entrait à San Diego, la foule présente sur les lieux l’a couvert de fleurs et d’acclamations.

La superstar a pris un moment pour montrer sa sincère gratitude à ses fans ardents qui l’attendaient avec impatience. Le producteur de « Project K » C Aswani Dutt de Vyjayanthi Movies a accompagné Haasan. La chaleur et l’admiration entre Kamal Haasan et ses fans étaient évidentes, créant un moment inoubliable pour toutes les personnes présentes.

Voici les photos

Les créateurs de Project K ont dévoilé le premier look de Prabhas avec une affiche. L’affiche de Prabhas du projet K a rencontré des réactions mitigées de la part des internautes. L’affiche de Prabhas du thriller de science-fiction de Nag Ashwin n’a pas impressionné les internautes et même quelques fans de l’acteur ont exprimé leur déception face au film. L’affiche de Prabhas a même inspiré quelques mèmes et trolls. Même le critique autoproclamé Kamaal R Khan (KRK) s’est moqué de l’acteur et du projet. Sur Twitter, KRK a partagé l’affiche de Project K avec une affiche d’Iron Man 3. Les deux affiches partagent la similitude de la pose héroïque, où les protagonistes (Prabhas et Robert Downey Jr) posent de manière identique. KRK a continué à troller Prabhas, le traitant de « singe » et déclarant que le sort du film était « condamné ».

Sur Twitter, KRK a écrit : « C’est la nouvelle affiche de #ProjectK ! Prabhas joue au singe avec des traits humains. Gayee Bhains Pani Main. » Le projet K devrait faire ses débuts très attendus au prestigieux H Hall du Comic-Con de San Diego. Project K met en vedette une distribution d’ensemble d’Amitabh Bachchan, Deepika Padukone et Kamal Haasan. Project K sortira en salles le 12 janvier 2024. Project K sortira en salles le 12 janvier 2024.