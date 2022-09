Kamal Haasan, Vijay Sethupathi, Fahadh Faasil et la vedette de Suriya, le blockbuster tamoul Vikram, ont terminé les 100 jours suivant la sortie. Le thriller d’action est sorti en salles le 3 juin et est devenu un véritable blockbuster du cinéma tamoul. Le film est actuellement le film tamoul le plus rentable. Vikram a même bien performé en telugu, malgré la concurrence du major d’Adivi Sesh.

En raison de la nouvelle étape, Kamal, Vijay a célébré les 100 jours de sortie du film. Vijay a partagé deux nouvelles affiches de film sur son Twitter et a écrit : “#Vikram Roaring in to 100th day. #100DaysofVikram #Ulaganayagan #KamalHaasan #VikramRoaringSuccess.”

Voici le tweet de VIjay



Ulagaya Nayankan Kamal Haasan a également réagi au super-succès de Vikram et a publié un audio dans lequel il a reconnu l’amour du public et a déclaré: “Je suis heureux de pouvoir me connecter à la jeune génération via Vikram. Ma gratitude à tous ceux qui ont rendu Vikram énorme succès. Mes félicitations à mon jeune frère Dir Lokesh.

Voici le tweet de Kamal

Vikram sorti en salles le 3 juin