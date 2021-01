Le célèbre acteur malayalam Unnikrishnan Namboothiri, a soufflé son dernier souffle le 20 janvier. Outre des milliers de fans, de nombreux membres éminents de l’industrie cinématographique ont exprimé leur chagrin face à la disparition de l’acteur populaire Unnikrishnan Namboothiri. L’acteur de comédie vétéran, connu pour jouer des rôles de grand-père mémorables, avait 98 ans. Namboothiri était en traitement dans un hôpital privé de Kannur après son diagnostic de pneumonie et de coronavirus, il y a quelques semaines.

Kamal Haasan a rendu ses derniers respects à l’acteur décédé. Il a pris son pseudo Twitter officiel où il a publié un message d’adieu spécial en tamoul. Haasan a écrit que Namboothiri avait 73 ans lorsqu’il est entré dans l’industrie cinématographique et a fait rire le public au cours des 18 dernières années. Il a ajouté que le vétéran de renom, qui jouait son grand-père à l’écran, était célèbre pour son énergie contagieuse. Rendant enfin ses hommages, l’acteur a exprimé sa tristesse que Namboothiri nous ait quittés avant de devenir centenaire.

73 ஆவது வயதில் நடிக்க வந்து 18 வருடங்களாக மலையாளிகளைச் சிரிக்கவைத்தவர் உன்னிகிருஷ்ணன் நம்பூதிரி. இளமை துள்ளும் தாத்தாவாகக் கலையுலகில் வளையவந்தவர். இன்னும் 2 ஆண்டுகளில் சதமடிக்கவேண்டியவர் இன்று நம்மை நீங்கியிருக்கிறார். நெஞ்சார்ந்த அஞ்சலிகள். pic.twitter.com/Dqz6uHzAJ4 – Kamal Haasan (@ikamalhaasan) 20 janvier 2021

Mohanlal s’est également tourné vers les réseaux sociaux pour lui rendre un hommage sincère. La superstar a partagé une photo souriante de Namboothiri tout en lui disant adieu.

Le cinéaste Rajiv Menon a également pleuré la perte de Namboothiri sur les réseaux sociaux. Dans son tweet, Menon a remarqué comment le regretté acteur a donné vie à Uyee Uyee thaatha de Kandukondainkandukondain et en a fait le personnage de grand-père le plus aimé du cinéma tamoul. Il a conclu en disant que ses yeux espiègles qui avaient la capacité de tourner le désespoir en un éclair vont manquer.

L’acteur Tovino Thomas a également exprimé son chagrin d’avoir perdu le joyau du cinéma malayalam.

Unnikrishnan Namboothiri est devenu un nom connu pour sa performance en tant que grand-père spirituel et ses apparitions au cinéma tamoul lui ont valu une grande reconnaissance. Principalement connu pour ses œuvres dans Kalyanaraman (2002), Pammal K Sambandam (2002), Kaikudunna Nilavu ​​(1998), Kaliyattam (1997), Sadanandante Samayam (2003), Madhuranombarakattu (2000), Rappakal (2005) et Pokkiri Raja (2010) ), Namboothiri était originaire de Payyanur. Il laisse dans le deuil deux filles: Devi et Yamuna et deux fils: Bhavadasan et PV Kunjikrishnan.