Kamal Haasan interagit avec des athlètes indiens du Tamil Nadu avant les Jeux olympiques de Tokyo

Kamal Haasan, acteur vedette du cinéma indien et président de Makkal Needhi Maiam, a eu une agréable surprise pour les athlètes du Tamil Nadu qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo, lors d’une interaction par appel vidéo mardi soir.

Il s’est entretenu avec des membres du contingent athlétique et leur a souhaité bonne chance dans leur voyage vers Tokyo. Les athlètes présents lors de la réunion étaient Arokia Rajiv (relais 4x400m hommes), Naganathan Pandi, (relais 4x400m hommes) Revathi Veeramani, Subha Venkatesan, (catégorie relais 4x400m mixte) et Dhanalakshmi Sekhar (catégorie relais 4x400m mixte).

Kamal Haasan a salué les athlètes comme les « véritables héros universels » qui, bien qu’issus de milieux financièrement faibles, se sont distingués en tant que performants exceptionnels.

« Les fans de cinéma m’appellent affectueusement Ulaganayagan (Universal Hero), mais en réalité, c’est vous qui méritez le titre. Vous avez la particularité de faire s’asseoir le monde et de prendre connaissance de vos réalisations. Même le plus grand des empires ne dure pas plus de 500 ans ; la pauvreté, elle aussi, est également impermanente. Si ceux qui ont du talent s’y mettent, ils peuvent chasser la pauvreté en un rien de temps. Je suis sûr que vous allez le faire. »

Kamal Haasan a salué les athlètes comme la «vraie richesse de l’Inde» et a déclaré qu’il était de son devoir de les célébrer. Il les a en outre exhortés à transmettre les connaissances qu’ils ont acquises de leurs professeurs aux athlètes de la relève. Il leur a conseillé de rester calmes et sereins, et de « respecter votre concurrence autant que vous vous respectez vous-même. Les choses se passeront automatiquement. Nous attendons de vous encourager lorsque vous rentrerez chez vous avec des médailles. »

Revathi a raconté comment M. Kamal Haasan l’avait appelée pour la féliciter il y a quelques jours, et a déclaré qu’ils feraient de leur mieux pour remporter des médailles aux Jeux olympiques.

« Nous sommes très heureux que vous nous ayez motivés. Nous ferons de notre mieux pour remporter des médailles pour l’Inde », a-t-elle déclaré.

