Kamal Haasan fait l’éloge de Rishab Shetty après avoir regardé Kantara; s’inspire de la narration

Kantara est un thriller d’action Kannada écrit et réalisé par Rishab Shetty. Le film est devenu l’un des plus gros blockbusters de cette année. Kantara a laissé le public perplexe avec son scénario et son intrigue. Rishab Shetty joue le rôle principal dans le film et a reçu de nombreux éloges du public et des célébrités. Après Rajinikanth, la superstar sudiste Kamal Haasan est la dernière célébrité à avoir comblé d’amour et de louanges Kantara.

Selon les derniers rapports du Times Of India, Kamal Haasan a regardé Kantara le 18 novembre et a été très impressionné par le réalisateur de Rishab Shetty. Si l’on en croit les rapports, Kamal a appelé Risabh et a également qualifié son film de très attrayant. L’acteur vétéran Kamal a même déclaré que le genre de réalisation de Rishab était très inspirant.

Le film Kantara a reçu d’excellentes critiques de la part du public lors de sa sortie dans toute l’Inde. Le film a également présenté Sapthami Gowda, Kishore, Achyuth Kumar, Pramod Shetty, Prakash Tuminad, Naveen D Padil dans des rôles clés. Kantara serait présenté en première la semaine prochaine le 24 novembre 2022 sur la vidéo Amazon Prime.