Kamal Haasan exauce le vœu d’un fan luttant contre le cancer du cerveau, la vidéo réchauffera les coques de votre cœur

Dans un geste très doux, Kamal Haasan a exaucé le vœu du fan en le rencontrant virtuellement. Le fan nommé Saketh lutte contre le cancer du cerveau au stade trois et vit sa vie avec une attitude positive. En voyant Kamal virtuellement via un appel vidéo, il n’a pas pu contenir son enthousiasme et a dit à quel point il l’adore. La femme de Saketh et leurs mères ont même rejoint l’appel. De plus, il a également un bébé en bas âge.

En les voyant, Kamal est devenu extrêmement ému et a exhorté Saketh à être un combattant et à sortir vainqueur. Sandhya Vaidyanathan, qui a rendu cela possible, a consulté sa page Instagram et a partagé des photos et des vidéos de la belle rencontre entre Kamal et Saketh.

Elle a écrit : « ET NOUS AVONS FAIT CECI !!! OMG, JE NE PEUX PAS Y CROIRE !!!! Le souhait de Saketh était de voir @ikamalhaasan et c’est arrivé… Je suis tellement reconnaissante envers l’équipe de son bureau et envers tout le monde qui a amplifié mon histoire et je ne peux pas arrêter de pleurer.. c’est épique.. c’est pour ça que je vis.. pour réaliser des rêves.. pour aider les gens.. !!! Saketh a un cancer du cerveau de stade 3 et est tellement un combattant et si positif… nous sommes tous si fiers de lui… s’il vous plaît priez pour lui. »

Elle a également écrit: « @sakethiyer et @nagsjo, vous êtes tous les deux incroyables au-delà de toute croyance. @ikamalhaasan vous êtes une légende !! J’ai travaillé jour et nuit pour que le souhait de Saketh se réalise et il l’a fait.. c’est l’une des nombreuses surprises que j’ai prévu pour lui… L’amour vainc tout. »

Kamal Haasan n’a pas non plus pu retenir ses larmes en parlant à Saketh.