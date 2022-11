Kamal Haasan admis dans un hôpital de Chennai suite à des problèmes de santé ; les fans versent des souhaits Get Well Soon

Kamal Haasan est un nom légendaire. Il est connu dans le monde entier pour ses prouesses d’acteur. La star de Vikram jouit d’un fandom difficile à atteindre. Ainsi, chaque détail à son sujet fait la une des journaux. Bien sûr, les informations suggérant son hospitalisation inquièteront les fans. Les rapports suggèrent que Vishwaroopam La star Kamal Haasan a été admise dans un hôpital de Chennai suite à des problèmes de santé. Comme l’a rapporté India Today, il a développé de la fièvre et a été admis au Sri Ramachandra Medical Center (SRMC) à Chennai le 23 novembre. Mais on dit également qu’il a été admis pour un contrôle régulier et qu’il sortira aujourd’hui.

Les fans de Kamal Haasan s’inquiètent

Dès que les rapports ont été diffusés sur Internet, les fans inquiets ont commencé à affluer dans les messages Get Well Soon pour Kamal Haasan. Tous souhaitent son prompt rétablissement. Selon les rapports, on lui a demandé de se reposer pendant quelques jours avant de plonger profondément dans le travail.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Ce n’est qu’hier que Kamal Haasan a défrayé la chronique en rencontrant son mentor et réalisateur K Viswanath. L’acteur était à Hyderabad et a partagé une photo avec le réalisateur as de leur mariage. On peut le voir prendre la bénédiction de K Viswanath.

Côté travail, Kamal Haasan est occupé à héberger Bigg Boss Tamil. C’est lui qui prend en main le Weekend Ka Vaars. Il est également occupé par son film Indian 2. Il est réalisé par Shankar.