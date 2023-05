Kamal Haasan a offert Rs 150 crore pour jouer le méchant dans le film de Prabhas ?

Kamal Haasan est un acteur légendaire du cinéma indien. Il a livré des films incroyables de premier ordre dans la ceinture hindi et dans le sud. Il est sans aucun doute l’un des acteurs les mieux notés et une mégastar que le secteur du divertissement a la chance d’avoir. Récemment, le vétéran a été honoré du titre de « réalisation exceptionnelle dans le cinéma indien » à l’IIFA 2023. L’acteur-producteur jouerait désormais un rôle important dans le grand film de Prabhas. Les rapports suggèrent également qu’on lui a offert une somme énorme pour jouer le rôle. Lisez la suite pour en savoir plus sur le projet.

L’acteur de 68 ans s’est abstenu de jouer et a fait un retour sur grand écran dans le film Vikram de 2022. Il a joué un rôle phénoménal dans le réalisateur de Lokesh Kanagraj avec Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil. Des rapports récents concernant Kamal Haasan suggèrent qu’il a été engagé pour un rôle important dans le prochain film de Prabhas intitulé Project K. Apparemment, il a été signé pour jouer le principal antagoniste dans le réalisateur de Nag Ashwin. Le film pan-indien met en vedette Deepika Padukone, Amitabh Bachchan et Disha Patani.

Le producteur Ashwini Dutt a découvert que c’est Kamal Haasan qui peut jouer des personnages négatifs difficiles. Les créateurs de Project K ont offert des honoraires de Rs 150 crore pour payer Ulaganayagan pour le rôle dans le film de Prabhas. Si l’on en croit les rapports, l’accord a été finalisé et l’acteur a alloué 20 jours pour le tournage de Project K. Il est censé boucler son emploi du temps en une seule fois compte tenu de Big Boss Tamil 7 et d’autres films en préparation.

Project K est un film extravagant de science-fiction très visionné réalisé par Nag Ashwin. Le film serait réalisé avec un budget de 500 crores et devrait être le plus gros film de l’industrie. Il marque l’entrée de Deepika Padukone à Tollywood et sa première collaboration avec Prabhas. Le projet K devrait sortir en salles le 12 janvier 2024.

Côté travail, Kamal Haasan tourne actuellement Indian 2 qui a été interrompu pendant deux ans après un grave accident. Il est dans la dernière étape du tournage du film réalisé par Shankar. Plus tard, il devrait figurer dans un quickie provisoirement intitulé KH 233 réalisé par H. Vinoth. En préparation, il a également son 234e film réalisé par Mani Ratnam.