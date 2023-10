Kamal Haasan à Mumbai pour l’anniversaire de sa plus jeune fille Akshara ? [Watch]

L’arrivée de Kamal Haasan à l’aéroport de Mumbai n’était rien de moins qu’un spectacle ! Dès que la nouvelle a été annoncée que l’acteur légendaire était en ville pour célébrer l’anniversaire de sa fille Akshara Haasan, les fans ont afflué à l’aéroport pour apercevoir leur star préférée. Kamal Haasan a gracieusement accueilli ses fans enthousiastes avec un sourire chaleureux et des vagues de la main. L’aéroport était en effervescence tandis que les fans applaudissaient et cliquaient sur les photos de l’acteur emblématique. Malgré un emploi du temps chargé, Kamal Haasan a pris le temps d’interagir avec ses fans, de signer des autographes et de poser pour des selfies. Sa nature terre-à-terre et sa véritable affection pour ses admirateurs ont laissé tout le monde impressionné. La visite de l’acteur à Mumbai marque non seulement une occasion spéciale pour sa famille, mais montre également sa popularité durable et l’amour qu’il reçoit de ses fans. La présence de Kamal Haasan dans la ville a créé un buzz parmi les cinéphiles et ses sympathisants.