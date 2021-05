Après avoir été giflé avec un procès en diffamation par Salman Khan pour « avoir publié et approuvé des allégations diffamatoires » contre l’acteur, le critique autoproclamé Kamaal Rashid Khan alias KRK a lancé une nouvelle attaque contre la superstar.

Dans une série de tweets samedi (29 mai), KRK, sans mentionner le nom de Salman, a allégué qu’il avait ruiné la carrière de nombreuses personnes et a également affirmé qu’il avait le soutien de plus de 20 acteurs de Bollywood.

À l’origine en hindi, son tweet disait : « Celui qui parle contre lui, il a détruit sa carrière. Carrière principale d’Iska Chaupat Karke, Isko Sadak Par Le Aaoonga »,

Suna Hai Ki Ye Kaafi Logon Ka carrière Khatam Kar Chuka hai. Celui qui parle contre lui, il a détruit sa carrière. Mais Nehle Pe Dehla Salut Hota Hai Na. Je suis Dehla. Carrière principale d’Iska Chaupat Karke, Isko Sadak Par Le Aaoonga. – KRK (@kamaalrkhan) 29 mai 2021

Dans un autre tweet, KRK a écrit : « Plus de 20 personnes de Bollywood m’ont appelé pour me donner leur soutien. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas capables de faire ça quoi que je fasse. Parce qu’ils n’étaient pas prêts à avoir un conflit direct avec lui. Ils avaient peur de faire de lui leur ennemi. Je dis – Merci beaucoup à tous !

Plus de 20 personnes de Bollywood m’ont appelé pour me donner leur soutien. Ils ont dit qu’ils n’étaient pas capables de faire ça quoi que je fasse. Parce qu’ils n’étaient pas prêts à avoir un conflit direct avec lui. Ils avaient peur de faire de lui leur ennemi. Je dis- Merci beaucoup à tous ! – KRK (@kamaalrkhan) 28 mai 2021

« Maintenant, beaucoup de gens m’appellent de Bollywood. Beaucoup donnent des suggestions sur Twitter. Et tous disent la même chose. Ki Bhai Bachke Rahna, Ye Tumko Marwa Dega ! Merci à tous ceux qui vous concernent. Mais le sapin principal Bhi Isse Nahi Darta ! Je vais continuer mon combat pour la vérité », a-t-il écrit dans un autre tweet.

Maintenant, beaucoup de gens m’appellent de Bollywood. Beaucoup donnent des suggestions sur Twitter. Et tous disent la même chose. Ki Bhai Bachke Rahna, Ye Tumko Marwa Dega ! Merci à tous ceux qui vous concernent. Mais le sapin principal Bhi Isse Nahi Darta ! Je vais continuer mon combat pour la vérité. – KRK (@kamaalrkhan) 29 mai 2021

Dans des tweets désormais supprimés, Kamaal Rashid Khan avait déclaré que l’avis de diffamation lui avait été signifié suite à sa critique de « Radhe ». Il a mentionné que ses critiques ne sont que pour le plaisir et qu’il les fait parce que ses fans les apprécient tout en ajoutant qu’elles ne sont destinées à blesser personne. KRK avait également déclaré qu’il ne critiquerait pas les films de Salman, une déclaration sur laquelle il a maintenant fait marche arrière.

Normalement, je ne critique pas le film si le producteur réalisateur ou l’acteur du film me demande de ne pas le critiquer. Mais maintenant, si cet homme me demande, ou même touche mes pieds aussi, je vais quand même revoir chaque film et chaque chanson. Satyamev Jayate ! Jai Hind ! – KRK (@kamaalrkhan) 27 mai 2021

Pendant ce temps, l’équipe juridique de Salman a précisé plus tard que le procès en diffamation avait été déposé car le défendeur (KRK) a publié et approuvé des allégations diffamatoires, notamment que M. Salman Khan est corrompu, que lui et sa marque « Being Human » sont impliqués dans la fraude , des opérations de manipulation et de blanchiment d’argent, que lui et Salman Khan Films sont des dacoits.’

KRK a également mentionné dans son tweet qu’il n’était pas autorisé à parler de Salman Khan ou de l’affaire devant le tribunal qui doit se tenir le 7 juin.