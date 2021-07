Kamaal Rashid Khan alias KRK s’en prend à Raj Kundra après son arrestation dans une affaire porno

L’acteur devenu critique Kamaal Rashid Khan est connu pour susciter une tempête de médias sociaux avec ses tweets et ses opinions qu’il partage sur sa chaîne YouTube.

Après sa prédiction surprenante sur l’acteur Priyanka Chopra Jonas et le chanteur Nick Jonas et le couple vedette Ranbir Kapoor et le mariage imminent d’Ali Bhatt, le critique autoproclamé a maintenant réagi à la nouvelle de l’arrestation du mari de Shilpa Shetty, Raj Kundra cas porno.

KRK s’en est pris à la prétendue source de revenus de Raj Kundra et a tweeté mercredi matin : « Si vous devez gagner de l’argent pour gérer votre maison en réalisant des films porno, alors vous êtes la personne la plus pauvre du monde. दर्शाता है कि आपके पास कुछ ग़लत (Si vous devez gagner de l’argent pour gérer votre maison en faisant des films porno, alors vous êtes la personne la plus pauvre dans ce monde. Cela montre que même si vous avez peut-être gagné de l’argent par des moyens illicites, votre mentalité reste toujours vulgaire. «

Quelques heures plus tard, dans un tweet séparé, KRK a écrit: « Selon la police de Mumbai, #RajKundra prévoyait de devenir le roi incontesté de l’industrie du porno. Il allait commencer à diffuser du porno en direct dans le monde entier. Waaah! Kya Plan hai! Kundra Bhayya Ki Jai Ho! Shilpa Bhabhi Ki Jai Ho! »

Jetez un œil aux tweets ici :

Si vous devez gagner de l’argent pour gérer votre maison en réalisant des films porno, alors vous êtes la personne la plus pauvre du monde. कुछ से आ गए, लेकिन भी आपकी वाली है भी लुकखागिरी वाले हैं! – KRK (@kamaalrkhan) 21 juillet 2021

Selon la police de Bombay #RajKundra prévoyait de devenir le roi incontesté de l’industrie du porno. Il allait commencer à diffuser du porno en direct dans le monde entier. Waaah ! Kya Plan hai ! Kundra Bhayya Ki Jai Ho ! Shilpa Bhabhi Ki Jai Ho ! – KRK (@kamaalrkhan) 21 juillet 2021

Pendant ce temps, YouTuber Puneet Kaur s’est ouvert contre l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra, affirmant qu’il l’avait approchée via la messagerie directe des réseaux sociaux pour son application mobile, à travers laquelle le contenu pornographique produit par lui aurait été publié.

Le YouTuber a en outre déclaré qu’après avoir reçu le DM ou le message direct de Kundra, au début, elle ne pouvait pas croire que c’était lui qui lui avait envoyé ce message et pensait qu’il pouvait s’agir d’un message de spam.

« Brooooo, vous OGS, vous vous souvenez de notre vidéo DM vérifiée où il m’a contacté pour Hotshots? Je suis mort », a écrit Puneet Kaur sur son histoire Instagram en réaction à un article de presse parlant de Raj Kundra jouant un rôle clé dans la création de l’application Hotshots.

Le mari de l’actrice Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet.

Réagissant à l’annonce de l’envoi de Kundra en garde à vue pendant trois jours, Puneet a écrit dans un autre article : « Je ne peux même pas WT* cet homme attirait vraiment les gens. Nous avons littéralement pensé que c’était du spam lorsqu’il m’a envoyé ce DM ? L’homme de Jésus-Christ pourrit en prison. »

Kundra a été arrêté lundi soir sur des accusations de création de contenu pornographique et de publication de celui-ci via des applications mobiles.