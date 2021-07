Kamaal Rashid Khan alias KRK fait une prédiction bizarre sur le mariage et le divorce de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt

L’acteur devenu critique Kamaal Rashid Khan est connu pour faire la une des journaux pour ses remarques controversées sur les célébrités. Après sa prédiction surprenante sur le mariage de l’acteur Priyanka Chopra Jonas et du chanteur Nick Jonas, le critique autoproclamé a maintenant fait une prédiction étrange sur le mariage de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt.

KRK a prédit que Ranbir et Alia, qui se fréquentent depuis un certain temps maintenant, se marieront d’ici la fin de 2022. Non seulement cela, KRK a également prédit le divorce des deux acteurs. Kamaal Khan a déclaré que Ranbir Kapoor divorcerait d’Alia Bhatt dans les 15 ans suivant leur mariage.

S’adressant à Twitter, KRK a écrit: « Prévision 08 – Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se marieront jusqu’à la fin de 2022. Mais Ranbir Kapoor divorcera dans les 15 ans suivant le mariage! »

Prédiction 08- Ranbir Kapoor et Alia Bhatt se marieront max jusqu’à fin 2022. Mais Ranbir Kapoor divorcera dans les 15 ans après le mariage ! – KRK (@kamaalrkhan) 13 juillet 2021

Twitterati n’a pas tardé à réagir au tweet de KRK et l’a trouvé hilarant. Beaucoup se sont même moqués des étranges prédictions de KRK.

« Belle prédiction… J’espère que votre carrière d’astrologue volera avec des couleurs », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: « 15 Saal bohot Jada bol Diya ap ne ». Un troisième utilisateur a commenté: « Prédiction – Ranbir ne se mariera jamais avec alia bhatt », tandis qu’un quatrième a écrit : « Prabhu aap mahan hoo… btao meri shadi ou phir divorce kab hoga ?

Samedi 10 juillet, Kamaal Rashid Khan a prédit que la pop star Nick Jonas divorcerait de sa femme et actrice Priyanka Chopra au cours des 10 prochaines années. « Prédiction 03 – Nick Jonas divorcera de #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années », a écrit KRK dans son tweet.

Prédiction 03- Nick Jonas divorcera #PriyankaChopra dans les 10 prochaines années ! – KRK (@kamaalrkhan) 10 juillet 2021

Récemment, s’exprimant sur le divorce d’Aamir et Kiran, KRK a déclaré qu’il avait toujours pensé que la superstar épouserait une belle femme comme Katrina Kaif ou Fatima Sana Shaikh. Kamaal est allé un peu en dessous de la ceinture quand il a décrit Kiran Rao comme une femme d’apparence moyenne. Il a affirmé qu’Aamir n’aurait pas dû publier une fausse déclaration parlant de leur amour et de leur respect florissants, même pendant cette période.

Pendant ce temps, les fans d’Alia et Ranbir attendent leur mariage depuis que des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux l’année dernière. Ranbir, qui vivait avec Alia pendant le verrouillage induit par COVID-19 l’année dernière, a déclaré: «Il aurait déjà été scellé si la pandémie n’avait pas frappé nos vies. Mais je ne veux pas le blesser en disant quoi que ce soit. Je veux marquer cet objectif bientôt dans ma vie.