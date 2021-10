Kamaal R Khan trolle brutalement Mouni Roy et partage ses photos de transformation extrême

Kamal R Khan, qui est connu pour fouiller les célébrités, a désormais ciblé Mouni Roy. Il lui a posté des photos avant et après, se moquant d’elle pour sa transformation physique. En partageant des photos anciennes et nouvelles de l’actrice, le critique de cinéma autoproclamé fait allusion à l’utilisation de la chirurgie plastique par l’actrice pour modifier son apparence.

Si ce n’est un secret pour personne que l’apparence de la diva a considérablement évolué au fil des ans, elle n’a jamais prétendu avoir subi une chirurgie esthétique ou des soins de beauté. Elle est cependant régulièrement interrogée et moquée pour avoir subi une chirurgie esthétique pour atteindre l’apparence désirée.

Kamaal R Khan a écrit dans son tweet : « L’argent peut aussi changer le look. Voir ici, l’actrice #MouniRoy continue de changer de look. »

La relation de Mouni Roy avec Suraj Nambiar, un homme d’affaires basé à Dubaï a souvent fait l’objet de discussions. Plusieurs fois, le couple présumé a été vu ensemble. Pourtant, à en croire les histoires, l’actrice de télévision et son compagnon vont bientôt se marier. Mouni épousera Suraj Nambiar en janvier 2022, selon News18.

Selon l’article, le cousin de Mouni, Vidyut Roysarkar, a annoncé la nouvelle à un journal de son village de Cooch, dans le Bihar. Le couple devrait se marier à Dubaï ou en Italie.

Mouni attend avec impatience la sortie de son film ‘Brahmastra’, dans lequel elle apparaîtra aux côtés de Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Amitabh Bachchan et Dimple Kapadia. Nagarjuna Akkineni, un acteur de Tollywood, jouera également un rôle crucial dans le film.

Mouni Roy est apparu dans un certain nombre de programmes télévisés, dont « Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi », « Devon Ke Dev…Mahadev » et « Naagin ». Mouni a connu le succès à Bollywood après être devenu célèbre à la télévision. Son apparition la plus récente était dans le film Zee5 « London Confidential ».