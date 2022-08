Kamaal R Khan arrêté par la police de Mumbai pour des tweets controversés de 2020 ; les internautes explosent au meme fest

Critique autoproclamé Kamal R Khan fait toujours la une des journaux pour les tweets controversés qu’il fait contre les stars de Bollywood. Connu sous le nom de KRK, il fait des critiques de films et frappe principalement les célébrités de Bollywood. Et il a toujours courtisé les controverses pour la même chose. Selon les dernières mises à jour, KRK a maintenant été arrêté par la police de Mumbai en raison de ses tweets controversés publiés en 2020. Selon les rapports, il a été détenu à l’aéroport de Mumbai et interrogé. Il a ensuite été arrêté par la police. Une plainte a été déposée contre lui par Rahul Kanal, membre de Yuva Sena.

KRK victime d’une arrestation à l’aéroport de Mumbai

Selon les rapports, les tweets en question ici datent de 2020. Apparemment, Kamaal R Khan avait fait des tweets sur Irrfan Khan et Rishi Kapoor. En raison de ses tweets désobligeants, il aurait été arrêté en vertu des articles 153A, 294, 500, 501, 505, 67, 98 du CPI. Dès que la nouvelle de son arrestation a fait la une des journaux, les internautes ont explosé dans un festival de mèmes. Beaucoup de gens partagent des mèmes et font des blagues sur son arrestation. Découvrez les tweets ci-dessous :

Pendant ce temps KRK avant l’Arrestation : ?? pic.twitter.com/yHIXphRoHt (@Batlady777) 30 août 2022

Tout Bollywood sera heureux Muaviya (@imMuaviya) 30 août 2022

KRK a reçu un contrecoup pour un tweet sur Virat Kohli et Anushka Sharma

Ce n’est qu’hier que Kamaal R Khan a été critiqué sur les réseaux sociaux. Il a parlé de la dépression de Virat Kohli. Dans un tweet dégoûtant, KRK avait blâmé Anushka Sharma pour la dépression du joueur de cricket. Son tweet disait: “Virat Kohli est le premier joueur de cricket en Inde à avoir un problème de dépression. Ye hai result ek heroine se shaadi karne ka. Elle a dû lui mettre dans la tête qu’il a un problème de dépression.” Plus tard, il a dû supprimer ce tweet mais les internautes ne se sont pas retenus de le critiquer pour avoir publié un tel message.