Kam Jones Tyler Kolek Chase Ross aide Marquette à battre le nord de l’Illinois

L’équipe masculine de basket-ball de Marquette a entamé un nouveau chapitre lundi soir au Fiserv Forum.

Mais il était d’abord temps de clore le livre sur la course historique de la saison dernière. Avant d’affronter le nord de l’Illinois, les Golden Eagles se sont rassemblés sur le demi-terrain pour assister au dévoilement d’une bannière honorant leur saison régulière et leurs championnats de tournoi du Big East.

Une fois le ballon renversé, MU, cinquième, a commencé une autre histoire. Les Golden Eagles semblaient aussi profonds et talentueux qu’annoncé et ont remporté une victoire de 92-70 contre les Huskies devant 16 352 spectateurs.

“Je peux parler au nom de presque tous ceux qui sont dans le vestiaire, c’est juste un témoignage de tout le travail acharné que nous avons accompli l’année dernière”, a déclaré le gardien de MU Sean Jones. “Nous n’avons pas terminé comme nous le souhaitions, mais c’est juste un témoignage de ce que nous avons fait l’année dernière, mais nous avons faim d’en savoir plus.”

LE SCORE DE LA BOÎTE:Marquette 92, nord de l’Illinois 70

Shaka Smart a de la profondeur à sa disposition avec son effectif

MU a affronté 10 joueurs en première mi-temps, l’entraîneur-chef Shaka Smart mélangeant et faisant correspondre les formations. Les 11 boursiers disponibles – le grand homme de première année Caedin Hamilton prévoit de porter une chemise rouge – ont marqué après qu’Al Amadou ait lancé un dunk en fin de seconde période.

“Je voulais affronter ces 10 gars en première mi-temps”, a déclaré Smart. “Chaque équipe est différente.

“Le scénario de rêve est que les gars jouent si fort qu’ils ont besoin d’une pause. Et nous avons encore quelques crans pour en arriver là.”

Les Huskies n’ont eu aucune réponse après que MU les ait frappés avec plusieurs points en première mi-temps. Les Golden Eagles avaient un avantage de 50-28 à la mi-temps.

“J’ai l’impression que c’est une des principales raisons pour lesquelles nous allons gagner des matchs cette année”, a déclaré Ben Gold, étudiant en deuxième année, qui a récolté neuf points et sept rebonds en sortie de banc. “Juste la profondeur, que nous ayons des ennuis, quelle qu’en soit la cause, nous avons des gens pour intervenir et avoir un impact immédiatement.

“Il n’y a pas de chute. Nous concourons tous les jours à l’entraînement. Moi, Sean, Chase (Ross). Les gars du banc contre les meilleurs.”

Kam Jones a 20 points efficaces

Sean Jones savait que le jeune garde Kam Jones – aucun lien de parenté – allait connaître un bon match.

“Kam est une personne confiante”, a déclaré Sean. “On pouvait dire que Kam allait faire un bon match quand on l’a vu ce matin.

“Il est arrivé à Al (Centre McGuire sur le campus) très énergique. Vraiment heureux comme il le fait toujours. Il s’adaptait parfaitement. Il était juste prêt à partir. Toutes les affaires. Les cheveux étaient tous choisis. Mec, c’était génial de voir ” C’est génial de voir Kam, comment il a joué. Il a joué avec du rythme. “

Il a également joué avec efficacité, réalisant 6 tirs sur 9 tout en réussissant également 5 sur 6 depuis la ligne des lancers francs en 24 minutes.

“C’est un très bon buteur”, a déclaré Smart. “Il met le ballon dans le panier de différentes manières.

“Il en a marqué 20 ce soir sans trop transpirer du côté offensif. Je pensais qu’il avait de bonnes possessions défensives. C’est un domaine dans lequel nous l’avons vraiment mis au défi.

“Mais c’est un sacré joueur. Peut-être que dans un match différent avec une mentalité différente, il joue 33-34 minutes et il marque 30 points. Mais j’aime le fait que, pour la plupart, nos gars ont joué de manière altruiste. Ils ont joué pour s’entraider.”

Tyler Kolek montre un tir amélioré à trois points

Jones a réalisé ses 3 premiers tirs à trois points. Tout comme Tyler Kolek, membre de la première équipe All-American de pré-saison.

Les Golden Eagles ont terminé 9 sur 25 (36 %) sur trois points, mais étaient 7 sur 12 en première mi-temps. Le plus grand changement de MU cette saison est l’ajout du tireur d’élite David Joplin à la formation de départ pour remplacer Olivier-Maxence Prosper, désormais avec les Dallas Mavericks de la NBA.

“Tout d’abord, notre formation de départ compte un autre gars qui est un tireur extérieur vraiment très dangereux”, a déclaré Smart. “O-Max était un bon tireur, Jop est un excellent tireur même s’il n’a pas particulièrement bien tiré le ballon ce soir (1 sur 5 à longue distance).

“Je pense que quand vous l’aurez avec Kam sur le terrain et si Tyler est capable de tirer le ballon comme il l’a fait ce soir. Cela pourrait être une très bonne formation.”

L’offensive de MU a été l’une des meilleures du pays la saison dernière malgré une moyenne de tirs à trois points (35,3 %).

“Ces deux gars représentent une grande partie de notre attaque et mettent beaucoup de pression sur les défenses”, a déclaré Sean Jones à propos de Kam Jones et Kolek. “S’ils sont capables d’espacer de plus en plus les défenses, cela rend simplement notre attaque plus difficile à protéger.”

Chase Ross a un nombre élevé de points à l’université

Les fans de MU savaient à quoi s’attendre de Kolek (14 points, cinq rebonds et quatre passes décisives) et du grand homme Oso Ighodaro (13 points et sept rebonds).

Mais Chase Ross ressemblait au candidat d’évasion que les entraîneurs des Golden Eagles avaient prédit.

Ross a marqué 12 points sur un tir de 5 en 6, dépassant le sommet universitaire de 11 qu’il a affronté contre Central Michigan la saison dernière. Ross a utilisé son athlétisme pour convertir plusieurs tirs en piqué autour de la jante. Il a également repoussé ses deux tentatives à trois points.

“Le problème avec Chase, c’est que vous voulez juste qu’il soit là-bas”, a déclaré Smart. “Dans tant de situations en attaque et en défense.

“J’aime sa confiance. Il s’affirme davantage en parlant. Ce qui est le plus excitant chez Chase, c’est que plus il parle, mieux il jouera. Plus il communique, mieux nous serons en équipe. Plus il mène, plus nous pouvons aller loin. Et ce soir, c’était une bonne étape avec cela avec son premier match de l’année.

