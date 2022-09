Kalyan Chaubey et Shaji Prabhakaran remercient Odisha CM Naveen Patnaik pour son soutien continu au football indien

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, et le secrétaire général, Shaji Prabhakaran, ont rencontré l’Odisha CM Naveen Patnaik pour discuter de l’état de préparation de Bhubaneswar comme l’un des sites de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022.

Les deux responsables de l’AIFF ont également rencontré le secrétaire aux sports de l’Odisha, Vineel Krishna, pour discuter des infrastructures que la ville de Bhubaneswar fournira aux équipes qui participent à la Coupe du monde.

Ils ont longuement discuté de la préparation de Bhubaneswar en tant que l’un des trois sites de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, et ont remercié le CM Patnaik et Krishna pour leur soutien continu au football indien.

“Bhubaneswar semble bien préparée pour accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022. Extrêmement heureuse de visiter notre équipe féminine U-17 sur le campus de KIIT et d’interagir avec les filles et le personnel d’entraîneurs qui se préparent pour une apparition historique dans la Coupe du Monde. », a déclaré Kalyan Chaubey.

“Rencontrer l’honorable ministre en chef d’Odisha, Shri Naveen Patnaik ji, m’a donné l’occasion de le remercier personnellement pour le grand soutien que son gouvernement apporte au football en général, et pour avoir accueilli la Coupe du monde féminine U-17 en particulier”, a-t-il ajouté. .

Le secrétaire général, le Dr Prabhakaran, a déclaré : « Cette visite à Odisha nous a donné l’occasion d’interagir avec toutes les parties prenantes du football à Odisha, et notre effort serait de renforcer et d’élargir notre partenariat entre le gouvernement d’Odisha et l’AIFF.

Kalyan Chaubey et Saji Prabhakaran ont également reçu une félicitation de la Football Association of Odisha (FAO) à leur arrivée à Cuttack, pour laquelle le duo était extrêmement reconnaissant.

“Ce fut une visite extrêmement productive à Odisha et je voudrais exprimer ma gratitude aux membres du bureau de la FAO pour nous avoir facilité à Cuttack et nous avoir donné l’occasion de rencontrer toutes les parties prenantes”, a déclaré le président de l’AIFF.

« La FAO travaille activement au développement du football et à travers la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA. Il y a une grande opportunité pour Odisha de devenir l’une des principales destinations du football féminin en Inde », a déclaré le Dr Prabhakaran.

Le président et le secrétaire général de l’AIFF ont également été félicités par la fondatrice du KIIT, Achyuta Samanta, et ont remercié cette dernière d’avoir apporté son soutien à l’équipe féminine indienne U-17 dans sa préparation pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022.

Le CM Naveen Patnaik, Kalyan Chaubey, Shaji Prabhakaran, Vineel Krishna et Achyuta Samanta ont également rencontré les joueuses et les officiels de l’équipe féminine indienne U-17, afin de les inspirer avant leur grande campagne.

