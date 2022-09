Kalyan Chaubey devance Bhaichung Bhutia en tant qu’organisme de football prêt à obtenir son premier «président joueur»

Un vent de changement soufflait sur la Fédération indienne de football à la veille de ses élections alors que l’organisme sportif se préparait à élire un ancien joueur à la présidence pour la première fois en 85 ans d’existence.

Lors des élections de vendredi pour le poste de président de l’AIFF, Bhaichung Bhutia, 45 ans, l’une des plus grandes légendes du football indien, aura un combat direct avec l’ancien gardien de Mohun Bagan et du Bengale oriental Kalyan Chaubey.

Alors que la candidature de Bhutia a eu plus de succès aux élections qu’elle n’en aurait eu s’il n’avait pas été en mêlée, Chaubey, également âgé de 45 ans, serait le favori pour le poste le plus élevé avec le soutien d’associations d’État politiquement importantes comme le Gujarat et l’Arunachal Pradesh. .

Pour le dire, Chaubey est un dirigeant du BJP du Bengale occidental et il n’y aurait aucune raison de deviner qu’il bénéficie d’une bonne dose de monnaie politique, ce qui est indispensable dans ce type de sondages d’organismes sportifs.

Il y a eu beaucoup de bruit car on pense que Chaubey a les «bénédictions» de l’un des poids lourds politiques les plus influents du Nord-Est avec un intérêt actif pour les sports indiens.

Et de nombreuses personnes liées au football indien voient cela comme la raison pour laquelle l’association de l’État d’origine de Bhutia, le Sikkim, ne soutient pas sa candidature.

Les élections aux deux autres postes de haut niveau – secrétaire général et trésorier – verront également des combats directs entre deux candidats.

Le président de la Rajasthan Football Association, Manvendra Singh, un politicien du Congrès (également fils de l’ancien ministre de la Défense Yashwant Singh du BJP), est entré dans la mêlée contre NA Haris pour le poste de vice-président unique.

Haris est le président de la Karnataka FA et un député du Congrès en exercice de l’État.

L’association d’État de Manvendra avait appuyé la candidature de Bhutia.

Gopalakrishna Kosaraju, président de l’association d’État d’Andhra Pradesh, et Kipa Ajay de l’Arunachal Pradesh sont les deux candidats en lice pour le poste de trésorier.

Kosaraju, qui avait proposé Bhutia comme candidat à la présidence, avait écrit le 26 août une lettre pour retirer sa candidature. Mais des sources ont déclaré qu’il n’avait pas rempli de formulaire de retrait et que, par conséquent, sa candidature est restée.

La nouvelle dispense AIFF aura beaucoup à faire, la tâche principale étant le bon déroulement de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA en octobre.

Après la fin de la date limite de retrait de candidature mardi à 13 heures, le directeur du scrutin Umesh Sinha a publié la liste définitive des candidats pour chaque poste pour les élections.

Le collège électoral de 34 représentants des associations d’État a été émis par le directeur du scrutin.

Des élections doivent avoir lieu pour les postes d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier et de 14 membres du comité exécutif. Six anciens joueurs – quatre hommes et deux femmes – seront cooptés plus tard en tant que membres du comité exécutif avec droit de vote.

Comme seuls 14 candidats sont en lice pour autant de postes de membres du comité exécutif, tous devraient être déclarés élus.

Il s’agit de GP Palguna, Avijit Paul, P Anilkumar, Valanka Natasha Alemao, Maloji Raje Chhatrapati, Menla Ethenpa, Mohan Lal, Arif Ali, K Neibou Sekhose, Lalnghinglova Hmar, Deepak Sharma, Vijay Bali et Syed Imtiaz Husain.

Les élections devaient auparavant se tenir sous l’égide du Comité des administrateurs (CoA) nommé par la Cour suprême le 28 août.

Mais, dans un verdict du 22 août, le SC a mis fin au mandat du CoA, a refusé l’inclusion de 36 anciennes joueuses dans le collège électoral et a reporté les élections d’une semaine afin de sauver la Coupe du monde féminine U-17 dont l’accueil était en péril après que la FIFA a suspendu l’AIFF.

L’instance dirigeante du football mondial a cependant levé l’interdiction le 26 août, libérant les ponts pour que l’Inde accueille la Coupe du monde féminine U-17 en octobre.

Connu sous le nom de ” Sikkimese Sniper ” pendant ses jours de jeu pour ses prouesses en matière de buts, Bhutia a allégué l’ingérence de certains dirigeants du parti Sikkim Krantakari Morcha (SKM) au pouvoir en faisant pression sur le président de l’organisme de football de l’État, Menla Ethenpa, pour qu’il vote contre lui.

Au cours de son illustre carrière, Bhutia a fait un total de 104 apparitions pour l’équipe indienne et a pris sa retraite du sport en tant que joueur en 2011, avec un record de 40 buts à son actif.

En 1999, Bhutia est devenu le premier footballeur indien à signer avec un club européen, après avoir été enrôlé par l’équipe anglaise de Bury.

Sa carrière comprenait également des séjours réussis dans des clubs indiens de premier plan comme Mohun Bagan, East Bengal, Selangor et United Sikkim.

Après sa retraite en tant que joueur, l’ancien capitaine indien a dirigé des équipes comme United Sikkim et a également dirigé le comité technique de l’AIFF.

Adversaire de Bhutia dans les sondages, Chaubey est diplômé de la célèbre Tata Football Academy (TFA) et évanoui de son lot d’or de 1996.

Certains des coéquipiers de Chaubey incluent Dipendu Biswas, Rennedy Singh, Lolendro Singh, l’ancien entraîneur de Mohun Bagan Shankarlal Chakraborty pour n’en nommer que quelques-uns.

Chaubey a fait ses débuts dans le football de club senior en 1996 avec Mohun Bagan et a ensuite représenté le Bengale oriental, JCT et Salgaocar entre autres de 1997 à 2003.

On se souvient de l’ancien gardien de but pour avoir fait partie de l’équipe gagnante du championnat SAFF à trois reprises et avoir représenté cinq États différents dans le championnat national au cours de sa carrière.

Au cours de sa carrière professionnelle de 15 ans, Chaubey est devenu quintuple vice-champion de la I-League/National Football League.

Il s’était rendu en Allemagne pour des essais dans des clubs de Bundesliga comme le Karlsruher SC et le VfR Heilbronn.

Après sa retraite en tant que joueur, il a servi de nombreuses associations de football et a également contesté l’élection de Lok Sabha en 2019 dans la circonscription de Krishnanagar, où il a perdu contre Mohua Moitra du Congrès de Trinamool.

Chaubey est marié à Sohini, la fille de l’ancien secrétaire général de Mohun Bagan, Anjan Mitra.

Chaubey a représenté l’équipe indienne au championnat asiatique de la jeunesse U-17 tenu à Téhéran Iran 1994, au championnat asiatique de la jeunesse U-20 tenu à Suwon / Seol Corée du Sud en 1996, à la qualification pré-olympique 1999 00 et dans l’équipe nationale indienne senior 1999 2006.

