Kalyan Chaubey déclare que l’AIFF évitera d’organiser des matchs de football en avril et mai

La Super Coupe et la Ligue indienne des femmes (IWL) ont eu lieu en avril et mai de cette année, mais la Fédération indienne de football (AIFF) a déclaré mercredi qu’elle essaierait d’éviter d’organiser des compétitions au cours de ces deux mois chauds à l’avenir.

La Super Coupe, disputée entre les clubs de la I-League et de la Super League indienne, s’est déroulée au Kerala du 3 au 25 avril, tandis que la IWL en cours à Ahmedabad a commencé le 26 avril et se terminera vendredi.

« Ce mois-ci, après la fin de la ligue féminine (IWL), la saison de football se terminera. Ce sera notre effort, compte tenu de la météo dans notre pays, nous pouvons éviter d’organiser des compétitions de football en avril et mai », a déclaré le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, lors de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe SAFF du mois prochain qui se tiendra à Bangalore.

« Nous ne voulons pas que nos joueurs luttent contre le mauvais temps. »

Un autre responsable de l’AIFF a déclaré à PTI que la saison 2022-23 s’était prolongée jusqu’en mai alors que le calendrier était chargé en raison de la sortie de la pandémie de COVID-19.

Chaubey a déclaré qu’à la fin de la Coupe de la Fédération sud-asiatique de football (du 21 juin au 4 juillet) à Bangalore, l’équipe nationale masculine aurait disputé 10 à 12 matches.

Il a déclaré que l’Inde espérait également obtenir une invitation à participer à la Coupe Merdeka en Malaisie, qui sera relancée et organisée en octobre de cette année, et à la Coupe des Rois en Thaïlande, ce qui donnerait à l’équipe indienne un bon nombre de matchs à venir. de la Coupe d’Asie qui se tiendra à Doha en janvier 2024.

« Nous avons essayé de donner un maximum de matches internationaux à l’équipe nationale. Après le tournoi des trois nations à Manipur (en mars), la coupe intercontinentale à venir à Bhubaneswar et la coupe SAFF combinées, l’équipe nationale obtiendra 10 à 12 matches internationaux.

« Après cela, nous espérons jouer la Merdeka Cup puis la Kings’ Cup. Ainsi, en additionnant les matchs de la Coupe d’Asie de l’AFC, l’équipe nationale aura encore 10 à 12 matchs.

« Tout compte fait, dans 9 à 10 mois (de mars 2023 à janvier 2024), l’équipe nationale jouera 20 à 22 matchs, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire du football indien », a déclaré Chaubey.

Il a également déclaré que l’AIFF essaierait de faire en sorte que l’équipe nationale joue contre des pays qui sont 5 à 6 places plus haut que les Blue Tigers dans le classement de la FIFA. L’Inde est actuellement classée 101e.

« Notre effort sera de jouer environ 20 à 25 matchs de qualité en un an, ce qui renforcera la confiance des joueurs », a déclaré le chef de l’AIFF.

Chaubey a également expliqué pourquoi deux équipes du Moyen-Orient – le Liban et le Koweït – ont été invitées à jouer dans la Coupe SAFF.

« L’Inde a remporté le tournoi huit fois. Quand nous ne gagnons pas, nous sommes deuxièmes (sauf en 2003 où l’Inde n’a pas atteint la finale). Donc, c’est devenu très prévisible si vous savez qu’une équipe sera en finale avant même le début du tournoi.

« Ce n’est pas bon pour le tournoi et pas bon pour les joueurs en compétition. Alors cette fois, nous avons demandé au président de la SAFF et aux membres du bureau d’inviter des équipes d’autres régions. C’est pourquoi, nous avons invité le Koweït et le Liban. »

Le Liban est l’équipe la mieux classée de la Coupe SAFF à la 99e place tandis que le Koweït est à la 143e. L’équipe la moins bien classée du tournoi est le Pakistan, 195e.

