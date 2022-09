Kalyan Chaubey amènera le football indien vers de plus hauts sommets et de la gloire: l’ancien chef de l’AIFF, Praful Patel

L’ancien président de la Fédération indienne de football (AIFF), Praful Patel, a félicité vendredi Kalyan Chaubey pour son élection à la tête de l’instance de football du pays, affirmant que l’ancien gardien de but amènerait le football indien vers “de plus hauts sommets et de la gloire”.

Chaubey a battu Bhaichung Bhutia 33-1 lors d’une élection unilatérale pour le poste de président, tandis que NA Haris a battu le président de la Rajasthan Football Association Manvendra Singh 29-5 pour devenir le vice-président de l’organisme de football du pays.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Patel a déclaré qu’il espérait que Kalyan Chaubey porterait le football indien vers de plus hauts sommets.

“Félicitations à l’ancien gardien indien Kalyan Chaubey pour son élection en tant que nouveau président de l’AIFF. Je suis sûr qu’il amènera le football indien vers de plus hauts sommets et de la gloire. Je lui exprime mon soutien sans réserve pour l’amélioration de ce beau jeu et lui souhaite tout le meilleur », a déclaré Patel à IANS.

On s’attendait à une compétition serrée entre Kalyan et l’affiche du football indien Bhaichung pour le poste de président, Haris et Manvendra pour le poste de vice-président et Kipa Ajay et Kosaraju pour le poste de trésorier, mais le parti pris les résultats ont été une énorme surprise.

IANS avait récemment publié que le trio était favori pour les postes les plus élevés, mais ce qui a surpris les spectateurs, c’est la marge de victoire.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici