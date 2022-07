Kalvin Phillips s’ouvre sur le rejet de Manchester United

La nouvelle signature de Manchester City, Kalvin Phillips, a, jeudi, ouvert une fois de plus sa décision de rejeter les voisins Man United.

L’international anglais Phillips, bien sûr, a mis fin à une longue saga entourant son avenir au début du mois, en clôturant le chapitre emblématique de Leeds United de sa carrière pour mettre la plume sur papier à l’Etihad.

Le milieu de terrain profond s’est engagé à négocier avec les troupes de Pep Guardiola jusqu’à l’été 2028, pour offrir une compétition et une couverture à l’international espagnol Rodri.

Nous sommes ravis d’annoncer la signature de @Kalvinphillips sur un contrat de six ans 🤩 Bienvenue Kalvin ! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL – Manchester City (@ManCity) 4 juillet 2022

Si un autre des plus grands clubs de Premier League avait réussi, alors Phillips aurait bien pu faire la queue dans l’autre moitié de Manchester au début de la nouvelle campagne.

Cela vient avec le joueur de 26 ans connu pour avoir été une cible de milieu de terrain à long terme de la part de Man United.

Au milieu de la quête continue des Red Devils de renforts en profondeur au milieu du parc, Phillips, un international établi qui a fait ses preuves au plus haut niveau du jeu anglais, a été sans surprise identifié comme une cible de premier plan.

S’adressant aux médias jeudi, le natif du Yorkshire a, à son tour, été attiré par sa décision de repousser les avancées de la hiérarchie d’Old Trafford, en faveur de l’apport de ses talents à l’Etihad.

Et Phillips n’a pas tardé à citer son alliance avec Leeds comme clé, expliquant :

« Aller à United ? Il n’y avait aucune chance que j’y aille. Vous connaissez ma loyauté envers Leeds. Ma famille sont tous des fans de Leeds.

“J’ai été honoré que Man Utd me veuille, l’une des plus grandes équipes du monde, mais non, je devais rester fidèle à Leeds et aller de l’autre côté de Manchester.”

Pressé davantage, le milieu de terrain a poursuivi :

“Je ne sais pas, c’est juste la façon dont je suis, la façon dont je pense et la façon dont je serai toujours.

“Je veux être fidèle aux personnes qui m’ont donné la plus grande opportunité au monde. Leeds a été la première équipe à me signer, je me suis assuré que c’était l’une des principales choses que je ferais.

