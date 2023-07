Kalvin Phillips ouvre une première saison difficile à Man City | Nouvelles du football

Kalvin Phillips a dévoilé ses problèmes de santé mentale après sa première saison difficile à Manchester City.

Le milieu de terrain a traversé les Pennines depuis Leeds l’été dernier, mais a vu son temps de jeu limité par une combinaison de blessures et de décisions de sélection.

Phillips, 27 ans, n’a fait que 21 apparitions pour City la saison dernière, ne commençant que deux matchs de Premier League alors que le club balayait toute opposition pour remporter un triplé historique.

S’adressant à Sky Sports News, il a admis que son début de vie difficile avec l’équipe de Pep Guardiola l’avait laissé en larmes après sa performance depuis le banc des remplaçants lors de la victoire 3-1 de City contre Leicester au stade Etihad en avril.

« La seule fois où je me suis senti déprimé par la situation, c’est lorsque Man City a joué contre Leicester et que j’ai joué pendant environ une demi-heure, mais j’étais nul », a déclaré Phillips. Sky Sports Nouvelles.

« Je me souviens d’être rentré chez moi et j’étais tellement en colère contre moi-même que j’ai commencé à pleurer. »

Phillips en action contre Leicester la saison dernière





C’est alors qu’il a demandé l’avis de son ancien entraîneur Marcelo Bielsa, avec qui Phillips avait joué à Leeds, et l’entraîneur argentin lui a donné le coup de pouce dont il avait besoin.

« J’ai téléphoné et j’ai envoyé un message à Marcelo Bielsa et lui ai demandé si je pouvais lui parler », a ajouté Phillips.

« Il m’a répondu dans les cinq heures environ. Je pense que c’est son traducteur qui a envoyé le message, mais il a dit : « Oui, j’aimerais vous parler ». Alors le traducteur m’a appelé et nous avons eu l’appel téléphonique.

« C’était juste bien d’avoir une conversation et il m’a essentiellement dit que j’avais la capacité, c’est juste une question de confiance et d’être positif. Et depuis cette conversation, j’ai été aussi positif que possible.

« Passer à travers cela et voir les récompenses arriver à la fin de la saison avec le triplé, c’était une bonne chose. »

« Les joueurs sont des gens normaux »

Phillips n'a fait que 21 apparitions pour City la saison dernière, dont quatre titularisations





Phillips s’exprime avant le lancement de ​Kalvin Phillips : la route vers la villequi sera lancé sur Prime Video le 19 juillet.

Le film de 90 minutes examine la carrière de l’international anglais à ce jour, de ses premières années à Leeds à son gros transfert d’argent à Manchester City et à sa blessure avant la Coupe du monde 2022, et il espère que cela pourra aider à rappeler aux gens que les footballeurs sont pas des robots.

« Nous sommes tous des gens normaux et je pense comme vous le voyez dans le documentaire », a-t-il déclaré.

« J’ai une famille incroyable autour de moi et même dans mes pires jours, je pouvais rentrer à la maison et ils me faisaient rire et sourire, donc c’est juste voir ma vie d’un point de vue différent dans le documentaire et montrer à quel point ma famille est spéciale le sont aussi. »

Un autre moment difficile de la saison dernière est survenu lorsque Phillips a été critiqué par le patron de la ville, Guardiola, pour son retour de la Coupe du monde avec l’Angleterre « en surpoids ».

Le patron de City a révélé qu’il n’avait pas affronté Phillips lors d’un match nul de la Coupe Carabao contre Liverpool en décembre parce qu’il était revenu de la Coupe du monde « sans condition pour jouer ».

« Il n’est pas blessé – il est arrivé en surpoids », a déclaré Guardiola après le retour de Phillips du Qatar après avoir passé la majeure partie du tournoi sur le banc. « Je ne sais pas [why]. Il n’est pas arrivé en condition de faire des entraînements et de jouer. »

La critique de poids de Pep | « Une leçon apprise »

Pep Guardiola donne des instructions à Phillips lors d'un match la saison dernière





Phillips a fourni des éclaircissements sur la situation et a déclaré qu’il avait appris de précieuses leçons.

Il a déclaré: « Beaucoup de gens pensent que lorsque quelqu’un dit que vous êtes en surpoids, cela signifie que vous êtes en surpoids de cinq ou six kilogrammes, mais c’était juste le fait que je suis parti à New York et que je suis revenu en avion, puis que j’ai signalé à l’entraînement en fin de journée.

« J’avais mangé toute une journée et quand je me tenais sur la balance, je pesais deux ou trois kilogrammes de plus, donc Pep n’était pas trop content, ce qui est parfaitement compréhensible car vous êtes plus susceptible de vous blesser, et surtout avec mon record cette saison de blessure, il n’en était pas trop content, ce avec quoi je suis tout à fait d’accord.

« C’est donc une leçon apprise et cela ne se reproduira plus. »

Une saison difficile s’est terminée avec des moments forts pour Phillips avec le club et le pays.

Man City a remporté un triplé historique en remportant la Premier League, la FA Cup et une première Ligue des champions dans l’histoire du club, tandis que Phillips a terminé la saison en marquant son premier but en Angleterre lors de la raclée 7-0 de la Macédoine du Nord lors d’un match de qualification à l’Euro 2024 à Old Trafford.

Phillips a mis la main sur le trophée de la Premier League…





La FA Cup…





Et la Ligue des Champions !





Malgré le succès de City, sur le plan personnel, Phillips est déterminé à revenir encore plus fort la saison prochaine.

« Ma première saison à City allait toujours être difficile, surtout quand tu es aussi blessé », a-t-il déclaré.

« Même quand j’étais sur le banc, vous essayez de comprendre la façon dont Pep voulait que nous jouions et essayez simplement de recueillir autant d’informations que possible.

« J’ai finalement pu jouer quelques matchs vers la fin de la saison également, ce qui était très agréable, et j’étais juste heureux d’être impliqué dans une si grande équipe et de continuer à courir comme nous l’avons fait à la fin de la saison. »

Grealish l’exemple

Le milieu de terrain de Manchester City, Kalvin Phillips, insiste sur le fait que son manque de temps de jeu a été difficile pour lui cette saison, tout en admettant également prier pour que Leeds reste debout.



Phillips s’inspire également beaucoup de l’exemple de son collègue anglais Jack Grealish, qui avait également besoin de temps pour s’adapter à la façon dont Guardiola demande à son équipe de City de jouer.

« Ouais absolument [Grealish is someone who I can lean on]», a-t-il ajouté. « Je connais Jack depuis des années et nos cheminements de carrière se sont très similaires. Je sais à quel point il a travaillé dur pour faire aussi bien que la saison dernière et sa famille ressemble beaucoup à la mienne, ils le soutiennent beaucoup et c’est aussi un groupe de personnes formidables.

« Donc, je regarde Jack et la façon dont il a évolué la saison dernière et à quel point il a grandi en tant que footballeur. Vous voyez dans les interviews à quel point il est gentil.

Erling Haaland a conduit les joueurs de Manchester City sur scène lors du défilé des aigus avant que Kalvin Phillips ne prenne le micro pour chanter à propos de John Stones



« Il est tellement terre-à-terre et je le regarde et je pense que je suis similaire à ce qu’est Jack, alors j’espère que la saison prochaine sera une bonne saison pour moi et que je pourrai enfin commencer à bâtir sur ma carrière à Man City et à les rembourser dans un parce que j’ai été blessé et que je n’ai pas beaucoup joué. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était encore plus déterminé à réussir à Manchester City, il a répondu : « Oui, sans aucun doute. C’est l’une des principales choses que je voulais faire, même si nous nous préparions jusqu’à la fin de la saison dernière, je m’assurais que je faisait tout correctement.

J’étais beaucoup plus au gymnase, je m’entraînais un peu plus et c’est juste quelque chose que je voulais faire moi-même. Cette pré-saison également, je vais essayer d’y aller un peu plus tôt et de faire bouger mes jambes et d’être un peu plus en forme avant de commencer. »

Phillips parle de son père

Phillips a également parlé ouvertement de grandir à Leeds sans figure paternelle au début de sa vie.

Son père Mark est en prison et le milieu de terrain anglais a parlé de lui rendre visite récemment et de vouloir l’aider à sa sortie.

« Je suis allé lui rendre visite et c’était comme si je n’avais jamais été loin de lui », a déclaré Phillips.

Phillips a marqué son premier but en Angleterre lors de la victoire 7-0 de l'équipe de Gareth Southgate contre la Macédoine du Nord le mois dernier





« C’était vraiment agréable de le voir. C’était bizarre parce que je ne l’avais pas vu depuis environ six ou sept ans. Il me dit à chaque fois que je lui parle à quel point il est fier de moi et je lui ai dit que je voulais l’aider quand il sort.

« Je veux l’aider à être stable pour qu’il ne rentre pas et il a dit: » Je ne veux qu’une chose de toi. Je veux juste parcourir le monde et te regarder jouer au football. C’est tout ce que je veux « .

« Et pour moi, c’était un bon moment. Il aurait pu demander n’importe quoi – une maison, une certaine somme d’argent – mais vouloir juste me regarder jouer au football, cela montre que sa famille et ses enfants lui manquent aussi. »

« Je suis une personne normale à la fin de la journée »

Kalvin Phillips: The Road to City sera lancé sur Prime Video le 19 juillet





Enfin, quelle est la motivation de Phillips derrière le documentaire ?

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un bon exemple de ce qui peut être accompli avec un travail acharné et un dévouement, Phillips a répondu : « Je l’espère.

« Je ne dirais pas que j’ai eu une éducation difficile, mais ma mère a eu des moments difficiles quand j’étais plus jeune, et je veux juste que ce documentaire montre aux gens à quoi ressemble ma famille, à quoi je ressemble et que je suis juste une personne normale à la fin de la journée.

« Je suis peut-être footballeur et j’apprécie toutes ces choses de luxe et je joue pour l’une des plus grandes équipes du monde, mais en fin de compte, je suis toujours Kalvin de Leeds.

« Je veux juste que beaucoup de gens comprennent que tout n’est pas brillant et glamour, c’est beaucoup de travail acharné et il pourrait y avoir des hauts et des bas.

« Vous devez juste être positif pour passer au travers et tout ira bien. »

​Kalvin Phillips : la route vers la ville lance sur Prime Video le 19 juillet