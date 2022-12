Kalvin Phillips ne peut pas jouer pour City tant qu’il n’a pas perdu de poids, déclare Pep

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que le milieu de terrain Kalvin Phillips ne serait pas autorisé à jouer pour le club tant qu’il n’aurait pas retrouvé la forme.

Il a été rapporté que Phillips était en surpoids après son retour de la Coupe du monde et le joueur de 27 ans a été exclu de l’équipe qui a battu Liverpool 3-2 lors du passionnant affrontement de la Coupe Carabao jeudi.

Signature d’été à court d’apparitions

La signature estivale de 42 millions de livres sterling de Leeds United n’a disputé que 4 apparitions pour City après avoir raté l’action en raison d’une blessure à l’épaule.

La Coupe du monde étant maintenant terminée et la Premier League devant reprendre le lendemain de Noël, Guardiola avait initialement déclaré que Phillips n’était pas en forme et n’était pas arrivé du Qatar dans les meilleures conditions pour s’entraîner.

On dit maintenant que le milieu de terrain est en surpoids et ne sera pas pris en compte pour la sélection. De plus, Phillips ne sera pas non plus autorisé à s’entraîner avec le reste de l’équipe tant qu’il n’aura pas corrigé son conditionnement. Guardiola a déclaré: “Il n’est pas blessé, il est arrivé (de retour) en surpoids.”

Phillips à court de temps de jeu

Phillips n’a joué que 54 minutes pour les champions en titre de la Premier League et son inclusion dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate pour la Coupe du monde avait soulevé plusieurs sourcils.

Le milieu de terrain défensif a fait deux apparitions de remplacement pour les Three Lions en jouant un total de 40 minutes contre le Pays de Galles et le Sénégal.

Guardiola a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi Phillips était revenu à City dans des conditions inacceptables. Il a dit: “Je ne sais pas [why he returned overweight. He didn’t arrive in the condition to do training sessions and to play.

On being asked if England were responsible the City manager said, “No, no, no, no. Absolutely [not]. Quand il sera prêt, il jouera, parce qu’on a besoin de lui, on a beaucoup besoin de lui.”

City redémarre sa campagne de Premier League en voyageant vers les anciens employeurs de Phillips, Leeds United, le lendemain de Noël. L’équipe de Guardiola occupe la deuxième place du classement, derrière le leader Arsenal de 5 points.

Crédit photo : IMAGO / PA Images