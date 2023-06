Kalvin Phillips largue une bombe F alors qu’il fait la sérénade de John Stones au défilé des aigus de Man City

Kalvin Phillips était certainement d’humeur à faire la fête alors que Manchester City célébrait son triple triomphe – mais a laissé tomber un vilain mot dans l’excitation.

Deux jours seulement après avoir remporté la Ligue des champions, les stars de City sont descendues dans les rues de Manchester pour montrer leur succès.

5 City ne s’est pas retenu avec ses triples célébrations Crédit : Getty

5 Phillips n’a pas tardé à montrer son amour pour les Stones

5 L’arrière central a tout compris pendant que la foule chantait

L’équipe de Pep Guardiola a maintenant imité un triplé qui n’avait été réalisé que par ses rivaux Manchester United en 1999.

Les triomphes de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions ont été ajoutés à ce qui semble être leur liste interminable de distinctions.

John Stones a joué un rôle clé tout au long de la saison, le défenseur trouvant un nouveau succès au milieu de terrain.

Alors que des milliers de fans sont descendus dans la rue pour célébrer avec les joueurs, Phillips n’a pas hésité à montrer son amour pour son coéquipier.

Après que les joueurs soient montés sur scène, le milieu de terrain de City s’est emparé du microphone et a commencé à chanter le chant de Stones.

« Johnny, Johnny Stones ! Johnny, Johnny Stones ! » a crié Phillips avec deux bières à la main, avant d’ajouter: « Il excite le blues, il déteste United! »

La foule s’est jointe à lui alors que Stones a tout compris, avec ses performances cette saison dignes d’immenses éloges.

Quelques instants plus tard, leurs trois trophées ont été présentés sur scène pour que les fans puissent les voir.

Une star qui a ressenti l’amour de beaucoup depuis samedi soir à plein temps est Jack Grealish, qui semble avoir fait la fête sans arrêt.

Les joueurs ont sauté dans un jet privé pour une fête de 12 heures à Ibiza, un endroit digne pour de telles célébrations.

Après leurs voyages, les joueurs sont apparus dans des bus à toit ouvert en route vers la scène, avec son coéquipier Erling Haaland aspergeant Grealish de champagne.

Les conditions météorologiques à Manchester étaient certainement loin d’être idéales, le défilé ayant été retardé d’une demi-heure en raison des tempêtes.

5 Les fans se sont déplacés en grand nombre dans les rues de Manchester Crédit : Getty

5 Ce fut certainement un week-end inoubliable pour le club Crédit : Getty

Cependant, cela n’a certainement pas rebuté les fans qui se sont joints à l’atmosphère de fête.

Les célébrations de la ville devraient se poursuivre longtemps dans la nuit alors qu’elles embrassent leur succès monumental.

Après la trêve internationale, Guardiola and co pourra se détendre et se ressourcer avant de repartir vers la gloire la saison prochaine.