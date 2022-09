Kalvin Phillips hors de l’équipe d’Angleterre en raison d’une blessure à l’épaule

Le milieu de terrain de Manchester City et de l’Angleterre Kalvin Phillips ne jouera pas les prochains matchs de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne en raison d’une blessure à l’épaule, et pourrait même être incertain pour la Coupe du monde à partir de novembre, a rapporté la BBC.

Le joueur de 26 ans a souffert de blessures après son transfert de Leeds United cet été. Il n’a joué que 14 minutes au total sur trois matchs pour City.

Phillips pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale, ce qui pourrait mettre en doute sa disponibilité pour la Coupe du monde du Qatar, a déclaré la BBC.

Le joueur a remporté 23 sélections pour l’Angleterre depuis ses débuts en 2020 et a participé aux Championnats d’Europe l’année dernière, où l’équipe de l’entraîneur Gareth Southgate a perdu en finale contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but.

L’Angleterre affrontera l’Italie à Milan le 23 septembre avant d’accueillir l’Allemagne trois jours plus tard, tandis que son premier match en Coupe du monde aura lieu le 21 novembre contre l’Iran.

