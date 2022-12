Kalvin Phillips est revenu de la Coupe du monde “en surpoids”, a déclaré le patron de Man City, Pep Guardiola, qui révèle que le milieu de terrain anglais n’est pas “dans le bon état” après le camouflet de Liverpool

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Kalvin Phllips était revenu de la Coupe du monde “en surpoids” et n’était pas dans les bonnes conditions pour jouer.

Phillips a été exclu de l’équipe de City pour sa victoire 3-2 en Coupe Carabao contre Liverpool, malgré des jambes plus fraîches que beaucoup de ses coéquipiers.

Getty Phillips était absent de la victoire de City

Getty Et Guardiola a fait une mise à jour honnête

Le joueur de 27 ans n’avait joué que quatre fois pour son club après une mise à pied pour blessure avant Qatar 2022, où il a joué deux fois pour l’Angleterre en tant que remplaçant.

Mais malgré sa faible charge de travail dans une saison relativement chargée, Phillips n’était pas à la hauteur pour affronter les Reds, comme l’a révélé Guardiola.

“Il n’est pas blessé. Il est arrivé en surpoids », a déclaré l’Espagnol interrogé sur l’omission des milieux de terrain.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Guardiola a poursuivi : « Je ne sais pas.

“Il n’est pas arrivé en condition pour les entraînements et pour jouer.”

On a ensuite demandé au patron de City s’il s’était attendu à ce que Phillips soit en forme, et il a répondu : « Oui absolument, et c’est pourquoi il ne peut pas jouer.

Getty Phillips devait jouer un rôle important après s’être remis d’une opération

“Quand il sera prêt, il jouera mais nous avons besoin de lui, nous avons beaucoup besoin de lui.”

Pressé davantage, il ajouta : “C’est une conversation privée avec Kalvin.”

Phillips a rejoint City pendant l’été pour 45 millions de livres sterling du club d’enfance de Leeds, mais a commencé lentement sa carrière à l’Etihad alors qu’il se remettait d’une opération à l’épaule.

Et la prochaine étape pour les Citizens est un voyage à Leeds et Elland Road en Premier League, alors que les champions en titre cherchent à attirer les leaders Arsenal.