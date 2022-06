Kalvin Phillips: ce que le milieu de terrain de Leeds apporterait à Man City alors que les champions de Premier League conviennent d’un accord | Nouvelles du football

C’est le dilemme ultime du football : rester dans le club de son enfance ou quitter le statut de légende à la poursuite des plus grands honneurs. C’est la décision à laquelle Kalvin Phillips devra faire face cet été.

A Leeds, le milieu de terrain anglais a peut-être les clés de la ville. Fan des Blancs depuis son enfance, avec toute sa famille à 100% à Leeds également, il ne fait aucun doute que Phillips serait content de rester à Elland Road pour le reste de sa carrière.

Mais Manchester City, qui a conclu un accord avec Leeds pour signer le joueur de 26 ans, peut promettre des trophées, le football de la Ligue des champions et une véritable avancée dans sa carrière. Le milieu de terrain pourrait facilement suivre Jack Grealish – qui a quitté sa maison à Aston Villa la saison dernière – pour devenir un vainqueur de haut vol en un an.

Phillips est un fan inconditionnel de Leeds et est une légende du club dans son club d’enfance





Ce n’est pas la première fois que Phillips est confronté à ce dilemme. En 2019, Villa est venue appeler avec l’attrait du football de Premier League et un plus gros salaire, avec Leeds toujours coincé dans sa pourriture de championnat. Une conversation avec sa défunte grand-mère, Granny Val, a été tout ce qui a empêché Phillips de se présenter en bordeaux et bleu.

Mais c’est Manchester City. Les champions de Premier League. Pep Guardiola. Erling Haland. L’élite européenne. Et al. Mais un déménagement au stade Etihad serait-il aussi lucratif qu’il y paraît pour Phillips ?

Comment Phillips s’intègre à City

Rodri a été l’un des joueurs clés de Manchester City ces dernières années





Phillips serait amené à concourir aux côtés de Rodri pour la place de départ du milieu de terrain défensif dans la formation 4-3-3 de Pep Guardiola, l’Espagnol étant l’un des joueurs clés de City la saison dernière.

La saison dernière, le rythme de City a été dicté par Rodri, qui a terminé la campagne avec les passes les plus réussies dans la moitié de terrain adverse et le plus grand nombre de possessions remportées en Premier League la saison dernière – ce qui sous-tend sa domination sur tout le terrain.

Son importance pour City est soulignée par leur pourcentage de victoires avec et sans le milieu de terrain espagnol. Ce taux de victoire pour l’équipe de Guardiola chute massivement lorsque Rodri n’est pas sur le terrain, tandis que City marque également moins de buts lorsque son milieu de terrain est absent.

Ici réside la question : pourquoi Phillips quitterait-il le statut de légende du club à Leeds pour déménager à City, où ils ont un milieu de terrain de classe mondiale à son poste, qui à 26 ans joue dans ses meilleures années ?

La première – et la plus simple – réponse à cette question est que City a besoin de profondeur dans cette position étant donné que Fernandinho a maintenant quitté son rôle de doublure de Rodri. Étant donné que l’ancien capitaine de City a encore joué 33 fois la saison dernière – la majorité de ceux dans ce rôle de milieu de terrain défensif – alors Phillips aurait toujours un rôle important dans la configuration de Guardiola.

De plus, une analyse approfondie du jeu de Rodri montre que depuis son arrivée au stade Etihad en 2019, l’Espagnol a besoin d’une autre figure similaire pour lui soulager le fardeau dans ce rôle de milieu de terrain défensif.

Les statistiques montrent que lorsque Rodri est le plus négligent en possession, City ne gagne pas. Au cours des six matchs de Premier League où Rodri a perdu le ballon 15 fois ou plus, l’équipe de Guardiola n’a gagné qu’une seule fois – et c’était une victoire 1-0 à Everton en mars dernier lorsque l’Espagnol aurait sans doute dû concéder un penalty après avoir été trop nonchalant sur le ballon.

Everton aurait-il dû avoir un penalty tardif contre Man City ? VAR a jugé que Rodri n’avait pas commis de handball.



Au cours de ses deux saisons en Premier League, Phillips s’est montré tout aussi efficace que Rodri. Ses nombres de tacles, d’interceptions et de chiffres d’affaires au cours des deux dernières saisons sont supérieurs à ceux du joueur de Man City – mais il faut s’y attendre étant donné que Leeds défend plus souvent que les champions de haut vol consécutifs.

Mais ce qui est intrigant, c’est à quel point Phillips est plus positif et à l’aise avec le ballon d’un point de vue statistique par rapport à Rodri, même si Leeds ne contrôle pas les matchs de la même manière que City. Phillips prend des joueurs plus souvent que l’Espagnol, qui a un pourcentage de passes avant inférieur à celui du milieu de terrain de Leeds.

Pendant ce temps, si Phillips déménageait au stade Etihad cet été, alors City aurait les deux meilleurs joueurs de la ligue aux récupérations de balle dans leur équipe, tous deux en lice pour la même position. La saison dernière, Phillips a réalisé 12,87 récupérations pour 1000 touches adverses, juste derrière Rodri avec 17,01 et mieux que Trent Alexander-Arnold, Joao Cancelo et Declan Rice – qui ont excellé dans ce département la saison dernière.

Cela signifie que si Guardiola veut donner une pause à Rodri – ou si le milieu de terrain espagnol subit une rare journée de repos pour City – alors ils pourraient faire appel à un remplaçant prêt à l’emploi à Phillips qui est tout aussi positif et à l’aise sur le ballon. aussi efficace en défense.

Il l’a déjà fait contre City…

Image:

Phillips s’est d’abord heurté à Guardiola’s City alors que Leeds faisait match nul 1-1 avec eux en octobre 2020





Guardiola a vu exactement ce que Phillips peut apporter à la table lorsque City et Leeds se sont affrontés pour la première fois en octobre 2020, alors que les deux équipes jouaient un thriller Elland Road.

Sous Marcelo Bielsa, qui a exercé une telle influence sur le style de gestion de Guardiola, Phillips était l’un des joueurs les plus remarquables sur le terrain, revendiquant la possession plus de fois que quiconque sur le terrain, tandis que seul Rodri a pris le ballon plus de fois au milieu. troisième que le milieu de terrain anglais.

Une fois de plus, la gamme de passes de l’homme de Leeds s’est démarquée, avec une précision de passe élevée mélangée à l’un des meilleurs totaux de passes longues parmi les joueurs de champ sur le terrain.

Lors du match retour au stade Etihad, où Leeds à 10 a réussi une victoire choc 2-1 au domicile des champions, Phillips a produit un autre affichage efficace et complet qui aurait ravi Guardiola.

Hors du ballon, seuls Stuart Dallas et Raphinha ont récupéré le ballon dans le tiers défensif que Phillips sur tous les joueurs sur le terrain, tandis que l’Anglais a effectué plus de prises que tout autre joueur, à l’exception de Gabriel Jesus de Man City.

Nouvelle formation, nouveaux problèmes à Leeds ?

Image:

Phillips s’est montré très à l’aise à l’arrière





C’est cet équilibre que Phillips apporte à cette équipe de Leeds que Jesse Marsch a tout de suite remarqué lorsqu’il a remplacé Bielsa à Elland Road.

L’entraîneur américain n’a pas été en mesure de faire appel au milieu de terrain pour ses premiers matches en raison d’une blessure à long terme, mais Marsch a régulièrement parlé de “l’énergie” et de la pondération que Phillips apporte lorsqu’il a fait son retour pour la saison. -en avril.

Le rôle de milieu de terrain de Phillip à Leeds a changé lorsque l’Américain est arrivé, l’international anglais passant d’un rôle de milieu de terrain défensif solitaire à un double pivot, aux côtés de Mateusz Klich la plupart du temps.

Après ses 90 premières minutes de retour de blessure à Crystal Palace en avril, Phillips a déclaré Sky Sports Nouvelles il a pu opérer dans les deux rôles, mais l’homme de Leeds s’est avéré beaucoup plus efficace seul au milieu de terrain défensif – c’est ainsi que Guardiola utilise Rodri la plupart du temps.

Bien qu’il ait un homme supplémentaire au milieu de terrain à ses côtés sous Marsch, Phillips a encore plus de défense à faire, ses statistiques de passes prenant un coup dans la nouvelle formation.

Le milieu de terrain réalise plus de tacles et de récupérations de balle que sous Bielsa, tandis que sa gamme de passes, sa précision sur le ballon et sa création de chance – qui faisaient de lui une perspective si attrayante en premier lieu – ont pris un coup.

Si Gareth Southgate veut le meilleur Phillips possible à la Coupe du monde au Qatar, alors peut-être qu’un déménagement à City, où il jouerait sans doute son rôle de milieu de terrain préféré, pourrait être plus bénéfique pour le joueur de 26 ans.