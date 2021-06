Kalvin Phillips a impressionné pour l’Angleterre contre la Croatie dans un rôle plus offensif qui a montré la profondeur de son talent | Actualités footballistiques

C’était la neuvième sélection de Kalvin Phillips pour l’Angleterre. Il a commencé les trois éliminatoires de la Coupe du monde en mars et a été régulièrement félicité par Gareth Southgate. Et pourtant, dimanche à Wembley était sa véritable arrivée dans le football international. Le jeu dans lequel tout le monde a adhéré à ce que les fans de Leeds United savent depuis longtemps.

Phillips est une star.

« Il est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain titulaires de la Premier League », a déclaré son coéquipier de Leeds, Patrick Bamford. Sports aériens à la veille du match d’ouverture du tournoi de l’Angleterre contre la Croatie. « Je pense que Kalvin peut certainement offrir quelque chose de spécial à cette équipe d’Angleterre. »

C’est la deuxième phrase qui s’est avérée plus pertinente que la première alors que l’Angleterre a gagné 1-0 à Wembley, lançant un championnat d’Europe avec une victoire pour la première fois à la dixième tentative.

Ce n’était pas un milieu de terrain titulaire.

C’est Phillips qui a produit le moment décisif du match, prouvant littéralement la différence entre les équipes. Il était là, dépassant le milieu de terrain adverse, avant de se détourner de son marqueur et de préparer Raheem Sterling pour marquer.

La foule a éclaté.

Le milieu de terrain croate comprenait Luka Modric et Mateo Kovacic. C’était leur force, la source de leur contrôle, la zone du terrain où l’Angleterre risquait de perdre la partie.

Au lieu de cela, c’est là que Phillips les a aidés à gagner.

Tout sentiment que son partenariat avec Declan Rice représentait l’option prudente, un double pivot défensif qui entraverait l’avenir de l’Angleterre, a été exposé au cours d’une impressionnante ouverture de 20 minutes. L’Angleterre a étranglé les attaques de la Croatie à la source avec un jeu de pressing qui a défié la chaleur.

Image:

Heatmap de Kalvin Phillips lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre sur la Croatie



En moins de 30 secondes, Phillips a récupéré la possession à l’intérieur du cercle central. À la troisième minute, il s’élançait vers l’avant, le joueur le plus avancé d’Angleterre, preuve supplémentaire de son intention.

La neuvième minute a apporté une volée nette qui a mis le gardien de but à l’épreuve, le seul tir cadré de chaque côté en première mi-temps. Quelques instants plus tard, il haussait les épaules pour conserver le ballon une fois de plus.

Douze minutes plus tard, Marcelo Brozovic s’est précipité pour passer le ballon directement hors du jeu alors que Phillips était sur lui en quelques secondes. Seize minutes plus tard, il dépossédait carrément l’homme de l’Inter. Dix-huit minutes après le début du match, il a de nouveau remporté le ballon dans la moitié de terrain adverse.

Image:

La passe de Kalvin Phillips pour l’Angleterre contre la Croatie



C’est ironique étant donné que le discours sur les équipes de Marcelo Bielsa s’estompe au fur et à mesure que la saison avance en raison de ses exigences rigoureuses, mais Phillips semblait le joueur le plus en forme sur le terrain. Il n’a donné le ballon qu’à la 63e minute et il était toujours en train de le récupérer pour son équipe dans le dernier quart d’heure.

Au total, Phillips a remporté le ballon à six reprises en dehors de son propre tiers défensif, plus que quiconque sur le terrain de Wembley. Il était aux avant-postes tout au long du match, interrompant le jeu et se joignant aux attaques, reflétant parfois le rôle de Mason Mount dans la formation 4-3-3 de l’Angleterre.

Image:

Actions défensives de Kalvin Phillips pour l’Angleterre contre la Croatie



Jamais plus que pour le seul but du match.

Sterling l’a marqué et est reparti avec le prix officiel de l’homme du match. Mais Phillips était l’architecte du premier et – aussi important que les courses régulières de Sterling derrière l’étaient – sûrement le candidat le plus méritant pour ce dernier.

Ce coup-là était l’illustration parfaite de l’étendue de son jeu. La course des profondeurs. L’habileté à dribbler devant son homme – il a réussi plus de dribbles que n’importe quel joueur anglais ce jour-là. Et puis le sang-froid pour mesurer la passe avec son pied le plus faible, envoyant Sterling au but. Il a montré une vraie qualité.

Cela offre également un réel espoir pour l’Angleterre, car tout n’était pas parfait dans la performance de l’équipe. Ils n’ont pas séparé la Croatie. Les marges dans ce tournoi seront faibles et les choses se sont stabilisées alors que le tempo ralentissait au milieu de la partie.

Harry Kane semblait isolé. Les arrières latéraux ont eu une influence limitée en attaque avec l’inclusion par Southgate de Kieran Trippier à l’arrière gauche mettant l’accent sur le fait de rester compact. Il incombera plutôt à Mount et Phillips de lier l’équipe, d’aller de l’avant et de tricoter tout cela ensemble. C’est un rôle exigeant mais auquel ils semblent être à la hauteur.

Southgate lui-même fait référence à Phillips et Rice dans le cadre de ses « six premiers » – notant qu’il a choisi les mêmes six joueurs qu’il l’avait fait pour les victoires en qualification pour la Coupe du monde contre l’Albanie et la Pologne en mars, les derniers matchs de compétition de l’Angleterre.

L’indice était là à l’époque à quel point Phillips était devenu important pour cette équipe d’Angleterre.

Il a fallu cette démonstration exceptionnelle sous le soleil de Wembley, mettant en vedette le premier match à domicile de son pays dans un tournoi majeur depuis un quart de siècle, pour que le reste du pays embrasse vraiment ce fait aussi.