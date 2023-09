Kalvin Phillips a enfin eu l’occasion d’impressionner Pep Guardiola : l’a-t-il saisi ?

Sur le populaire forum des fans de Manchester City, Bluemoon, la plupart des discussions spécifiques aux joueurs débattant des performances de chaque membre de l’équipe cette saison ont au mieux quelques centaines de réponses. Mais les discussions consacrées à un acteur en particulier se multiplient par milliers.

Ce n’est pas celui de Phil Foden, malgré les interminables allers-retours pour savoir s’il jouera un jour au centre. Ce n’est pas celui de Julian Alvarez, malgré son début de campagne prometteur. Ce n’est même pas celui d’Erling Haaland, malgré tout. Non, cet honneur douteux revient à Kalvin Phillips.

Certes, une grande partie des débats houleux contenus dans ces quelque 160 pages ont eu lieu au cours de l’été, bien avant qu’un ballon ne soit botté, lorsqu’il y avait une chance extérieure que Phillips puisse partir.

Après tout, il y a relativement peu de choses à dire sur les performances d’un joueur qui est généralement un remplaçant inutilisé. Et aussi dur que cela puisse paraître, cela a principalement été le rôle de Phillips au cours des 18 derniers mois depuis son transfert de 42 millions de livres sterling (51 millions de livres sterling) de Leeds United en juillet 2022.

Autrement dit, jusqu’à cette semaine et ce début dans une défaite serrée au troisième tour de la Coupe Carabao contre Newcastle United. Ce n’était que le cinquième départ de Phillips en tant que joueur de City. En fait, ses 90 minutes à St James’ Park représentaient un huitième de tout son temps sur le terrain pour les vainqueurs du triple à ce jour.

En d’autres termes, environ un cinquième de toutes ses minutes sous le maillot de City ont eu lieu depuis le carton rouge de Rodri samedi.

Pourtant, à cause de ce carton rouge, Phillips avait là une opportunité. Et en admettant ouvertement que c’était « la semaine la plus importante de ma carrière à Man City jusqu’à présent », il n’a guère minimisé l’idée qu’il s’agissait d’une audition pour être considérée comme une alternative viable au meilleur milieu de terrain d’Europe.

Comme le démontre ce fil bombé de Bluemoon, il a fait face à un large jury. Mais une seule opinion compte réellement. Pep Guardiola critique rarement les joueurs lors de ses tournées médiatiques d’après-match et il fallait s’attendre à une évaluation positive.

« Il a vraiment bien joué. Vraiment, vraiment bien », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas facile quand on manque de rythme, de tempo ou de minutes. »

Phillips a-t-il une chance de revenir aux Wolves ce week-end ? « Absolument. Tout le monde a sa chance. Nous avons le temps maintenant, revenons, récupérons, et nous avons le temps d’y penser.

Si vous le souhaitiez, vous pourriez interpréter ces propos de la manière la plus cynique possible. Phillips était « vraiment, vraiment bon » mais ce n’est pas facile quand on manque de rythme. Il a « absolument » une chance de jouer contre les Wolves, mais tout le monde aussi.

Dans une réponse antérieure à une question ouverte sur qui s’était démarqué ce soir-là, Guardiola a nommé Oscar Bobb, Sergio Gomez, Rico Lewis et a distingué ses défenseurs centraux pour les éloges, mais a notamment omis de mentionner Phillips.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, réagit à la sortie de son équipe de la Coupe Carabao 👀❌ pic.twitter.com/mBjGijobxt – Sky Sports Football (@SkyFootball) 27 septembre 2023

Cependant, vous n’avez pas besoin de lire trop profondément entre les lignes pour évaluer l’opinion de Guardiola sur Phillips. Cela ressort clairement de pratiquement toutes les feuilles d’équipe : malgré tous ses efforts pour percer dans le onze de départ, il lui manque toujours certaines caractéristiques requises d’un milieu de terrain de City.

Il peut être difficile de les identifier exactement, même après une inspection minutieuse. Le rôle de milieu de terrain est souvent considéré comme le plus exigeant du système de Guardiola, même si pour un œil non averti, cela semble être un jeu assez simple.

Revenir aux demi-centres, passer latéralement aux arrières latéraux et aux ailiers, se positionner de manière à ne pas laisser la défense exposée – Phillips a fait toutes ces bases à un degré suffisamment acceptable à St James’ Park, en particulier lors d’une première. moitié que City dominait.

Il y avait même quelques fioritures. Après 18 minutes, une passe incisive a été captée dans une brèche dans la défense de Newcastle pour repousser Bobb, créant ainsi la première véritable ouverture de City.

Pourtant, pour vraiment saisir cette opportunité, Phillips devait démontrer plus souvent cette rapidité de pensée et de pieds. City est peut-être une équipe méthodiquement lente – possédant de loin les séquences de possession les plus lentes de la Premier League – mais la complexité de leur jeu oblige ceux qui voient beaucoup de ballon à penser avec quelques longueurs d’avance.

Un aspect sous-estimé du jeu de Rodri est que, bien qu’il soit la cheville ouvrière d’une équipe connue pour ses passes métronomiques, il est constamment à la recherche d’opportunités pour jouer vers l’avant. Peu de milieux de terrain en Europe peuvent égaler son nombre de passes progressives.

Sans lui, City a raté une partie de cette incision depuis la base du milieu de terrain. Phillips a généralement joué beaucoup plus en sécurité, peut-être compréhensible après quelques minutes ici et une apparition là pendant la majeure partie d’un an et demi, mais l’effet limitant était clair un soir où City avait du mal à rassembler de nombreuses occasions claires. parler de.

La différence était également notable hors de possession, d’autant plus que le jeu de Newcastle devenait plus agressif et que l’absence du physique de Rodri se révélait.

Vers la fin de la première mi-temps, Phillips a perdu un duel 50-50 avec Joelinton pour atteindre une passe légèrement sous-estimée de Josko Gvardiol. Newcastle s’est cassé, Jacob Murphy a forcé un arrêt de Stefan Ortega et un Guardiola exaspéré a poussé un soupir de soulagement.

Il y avait suffisamment d’ambiguïté à propos de cet incident pour que Phillips évite d’en être blâmé, mais au début de la seconde mi-temps, un autre changement de possession au milieu de terrain était plus clair.

Phillips s’est retourné au milieu de terrain, s’est heurté à la circulation puis s’est détourné à nouveau, mais après avoir été évincé par les joueurs de Newcastle, il s’est quand même fait couper le ballon des orteils par Alexander Isak. Heureusement pour Phillips, la brève contre-attaque de Newcastle a été rapidement étouffée.

Mais le but décisif ne tarda pas à suivre. Ce n’était pas vraiment la faute de Phillips – l’incapacité de Rico Lewis à couper le centre de Joelinton était le facteur clé – mais Isak a réussi sa course sur l’épaule gauche de Phillips et aurait pu être suivi pour éviter un simple tap-in au deuxième poteau.

Fait intéressant, tout au long de ce troisième tour, mais surtout alors qu’il se terminait avec City derrière, Guardiola a imploré à plusieurs reprises ses joueurs de faire avancer le ballon plus rapidement.

Phillips était l’un des rares à sembler comprendre la mission dans ces phases finales, utilisant le signal internationalement reconnu du « ballon par-dessus » pour confirmer avec son manager ce qu’il voulait, avant de chercher à mettre ce plan à exécution.

Cette attention et cette volonté de suivre les instructions ne peuvent qu’aider. Beaucoup d’autres joueurs ont boudé lorsqu’ils n’étaient pas sélectionnés par Guardiola. Phillips ne l’a pas fait. Certains sont devenus tellement frustrés qu’ils ont fait pression pour partir. Phillips a insisté pour rester.

L’entêtement a été la pierre angulaire des carrières improbables mais finalement réussies de City à l’ère Guardiola, notamment dans le cas d’Oleksandr Zinchenko. Sa détermination à se battre pour une place est, à tout le moins, un moyen de gagner le respect de son manager.

Phillips a cependant besoin de plus que le respect de Guardiola. Il a besoin de sa confiance. Cela n’aurait jamais été gagné lors d’un match nul au troisième tour de la Coupe Carabao. Mais en attendant, le débat sur ce que devraient être exactement sa place et son rôle à City fera rage.

(Photo du haut : George Wood/Getty Images)