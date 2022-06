Kalush Orchestra donne son premier concert au Royaume-Uni au festival de Glastonbury – avec un set écrit en quelques jours | Actualités Ents & Arts

Les lauréats de l’Eurovision Kalush Orchestra – qui a remporté la victoire de l’Ukraine déchirée par la guerre lors du concours du mois dernier – ont donné leur premier concert au Royaume-Uni au festival de Glastonbury.

Le groupe de rap folk a ouvert son set aux petites heures du samedi matin, sur la scène de vérité de Shangri-La, avec un ensemble de 13 chansons – dont 12 ont été écrites en seulement 10 jours, selon leur équipe.

Stephania, qui plaît à la foule – qui est devenue un hymne d’espoir pour leur pays depuis son triomphe au Festival Eurovision de cette année – était la deuxième de leur set list et a de nouveau été jouée comme dernier morceau en raison de la demande populaire.

Cela a été un changement rapide de fortune pour le groupe, qui se battait dans le cadre de la résistance de l’Ukraine contre la Russie quelques semaines seulement avant leur triomphe à l’Eurovision à Turin.

Le matin de leur performance, le groupe a partagé une photo d’eux devant Big Ben à Londres, avec le message : “Yo, aujourd’hui nous jouons à l’un des plus grands festivals du monde @glastofest. Nous jouerons au même événement avec @billieeilish et @kendricklamar Chaque jour, nous visitons une nouvelle ville et un nouveau pays, mais nous recevons toujours les mêmes commentaires – “Les garçons d’Ukraine ont été les plus cool.” Ensuite – plus, ce n’est que le début …”

Sur scène, le rappeur Oleh Psiuk (dans son chapeau de seau rose), le multi-instrumentiste Ihor Didenchuk et le danseur Vlad Kurochka ont dirigé le collectif, qui a chanté en grande partie en ukrainien, avec quelques répliques et raps en anglais. Un traducteur était également présent sur scène.

Malgré le public enthousiaste d’environ 3 000 personnes ne connaissant qu’une seule de leurs chansons (Stephania), ils ont rapidement compris les airs entraînants, chantant souvent en même temps.

Une section d’appel et de réponse de l’ensemble a été remarquablement réussie compte tenu de la barrière de la langue, reconnue par Psiuk qui a plaisanté : “Qui ne connaît pas la langue ukrainienne ? Oh mon Dieu…”

Avant la chanson Love Train, Psiuk a déclaré au public: “Imaginez simplement que c’est la dernière fête de votre vie”, une pensée poignante pour un acte se produisant alors que leurs compatriotes se battent pour leur vie.

Un ver d’oreille intitulé Stomba Womba a particulièrement ravi les festivaliers, qui ont chanté comme s’il s’agissait d’un favori très apprécié, plutôt que d’une chanson étrangère qu’ils n’avaient jamais entendue auparavant.

Une autre chanson, Oh Mamon, fait écho au thème de Stephania, célébrant le rôle d’une mère dans la famille.

Bien sûr, la pipe ukrainienne entendue à Stephania a fait une apparition fréquente (et pas malvenue), ainsi que le beatboxing, le son du chant des oiseaux sur un air et un mystérieux instrument ukrainien ressemblant à une longue guitare mince et tenu en l’air sur l’épaule d’un musicien.

Avant leur performance, le leader du groupe, Psiuk, a déclaré à Sky News : “Nous voulons partager notre culture et notre musique. Et l’Eurovision était un moment où nous avons montré notre musique ukrainienne et voulons la diffuser dans le monde entier.

“Nous sommes super heureux d’être ici et nous voulons vraiment impressionner tout le monde ici.

“En ce moment, je ressens un grand soutien du monde entier. C’est formidable que les gens d’ici soutiennent également l’Ukraine. Et nous sommes très reconnaissants envers tout le monde, envers chaque personne qui soutient l’Ukraine.”

Leur performance à Worthy Farm marque leur première sur le sol britannique, et le groupe est devenu des stars mondiales après leur victoire à l’Eurovision avec Stefania, qui était dédiée à la mère de Psiuk.

La foule du festival les a certainement accueillis chaleureusement, même si la majorité n’en avait probablement jamais entendu parler il y a quelques mois à peine.

Ce fut une montée rapide vers la gloire pour le groupe, qui a signé avec le label Def Jam dans le cadre d’Universal Music Group après s’être formé en 2019 et a jusqu’à présent sorti deux albums.

Depuis leur victoire, le groupe passe du temps en Ukraine et à l’étranger en Allemagne pour promouvoir la sortie du clip de Stefania.

Ils ont également vendu aux enchères le trophée du microphone en verre qu’ils ont remporté à l’Eurovision pour collecter des fonds pour l’armée ukrainienne.

La semaine dernière, il a été révélé que la BBC était en pourparlers avec l’Union européenne de radiodiffusion sur l’hébergement de l’Eurovision, après que l’organisme a décidé qu’il ne pouvait pas aller de l’avant dans l’Ukraine déchirée par la guerre l’année prochaine dans la tradition du pays hôte gagnant.

Commentant la décision, Psuik a déclaré à Sky News : “Les Ukrainiens sont très contrariés par cette nouvelle selon laquelle l’Eurovision n’est peut-être pas en Ukraine, mais nous espérons qu’il y a des discussions en cours en ce moment. Nous espérons que l’Eurovision sera toujours en Ukraine.”

Loin de Kalush Orchestra, Glastonbury accueillera également un certain nombre d’autres actes ukrainiens cette année, au milieu de l’invasion de leur pays par la Russie.

Go_A ouvrira la scène John Peel samedi avec une performance de musique folk électronique et de mélodies vocales envoûtantes.

Le groupe, qui s’est formé en 2012, a représenté l’Ukraine au Concours Eurovision de la chanson en 2021 avec le morceau de danse hymne Shum, se classant cinquième.

Ihor Didenchuk, membre du groupe, est également membre du Kalush Orchestra.

Le quatuor folklorique de Kyiv DakhaBrakha se produira dimanche après-midi sur la scène de la Pyramide.

Le groupe, qui combine les styles musicaux de plusieurs groupes ethniques locaux, se décrit comme “les ambassadeurs de l’Ukraine libre” et utilise depuis longtemps ses performances pour exprimer son opposition à la guerre et à la politique de Vladimir Poutine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:42

Zelensky s’adresse à Glastonbury



Pendant ce temps, vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé le monde à “répandre la vérité” sur l’invasion de son pays par la Russie via un message vidéo diffusé sur les grands écrans de l’Autre Scène.

Appelant Glastonbury la “plus grande concentration de liberté”, M. Zelenskyy a déclaré à la foule de milliers de personnes : “Le festival reprend cette année après une pause de deux ans, la pandémie a suspendu la vie de millions de personnes dans le monde, mais n’a pas cassé [us].

“Nous, en Ukraine, aimerions aussi vivre la vie comme avant et profiter de la liberté et de ce merveilleux été, mais nous ne pouvons pas le faire car le plus terrible s’est produit – la Russie a volé notre paix.”

Il a terminé son message en disant “Slava Ukraini”, qui se traduit par “gloire à l’Ukraine”, qui a été accueilli par des acclamations bruyantes et roulantes de la part des festivaliers.