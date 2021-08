‘Kalonji’ pourrait prévenir l’infection au Covid-19, selon une étude

Des chercheurs australiens ont découvert que les graines de la plante, Nigella sativa, mieux connue sous le nom de Kalonji, pourraient être utilisées dans le traitement de l’infection à Covid-19. La plante à fleurs, originaire d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale, est utilisée depuis des siècles comme remède traditionnel pour de multiples conditions médicales, notamment l’inflammation et les infections. Une équipe de l’Université de technologie de Sydney a découvert qu’un ingrédient actif de Nigella sativa peut empêcher le SRAS-CoV-2, le virus menant au Covid-19, de provoquer une infection pulmonaire.

« Les études de modélisation montrent de plus en plus que la thymoquinone, un ingrédient actif de la Nigella sativa, plus communément appelée fleur de fenouil, peut adhérer à la protéine de pointe du virus Covid-19 et empêcher le virus de provoquer une infection pulmonaire », a déclaré l’auteur principal Kaneez Fatima Shad, professeur à l’université.

« Cela pourrait également bloquer la tempête » de cytokines « qui affecte les patients gravement malades hospitalisés avec Covid-19 », a ajouté Shad.

L’étude est publiée dans la revue Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

La thymoquinone a fait l’objet d’études approfondies en laboratoire, y compris sur des animaux. Ces études ont montré qu’il peut modérer le système immunitaire dans le bon sens, en empêchant la libération de produits chimiques pro-inflammatoires tels que les interleukines.

Cela donne à la thymoquinone un rôle potentiel en tant que traitement des affections allergiques telles que l’asthme, l’eczéma, les affections arthritiques, notamment les rhumatismes et l’arthrose, et même éventuellement la sclérose en plaques.

L’étude détaille les mécanismes d’action de la Nigella sativa et de la thymoquinone et comment ils constituent un futur traitement prometteur de l’infection à Covid-19. Il y a eu de nombreux obstacles au développement de Nigella sativa en tant qu’agent thérapeutique en grande partie en raison de sa faible absorption gastro-intestinale naturelle.

« Les progrès du développement pharmacologique, tels que la nanotechnologie, ont permis de surmonter cet obstacle pour permettre son utilisation en tant que médicament oral efficace. De plus, le médicament a récemment été administré avec succès aux patients sous forme de spray nasal et de pâte topique », a déclaré le co-auteur, le Dr Wissam Soubra, de l’université.

Nigella sativa s’est avérée utile dans le traitement de l’hypertension artérielle, de l’hypercholestérolémie et du diabète sucré. En tant que traitement anti-inflammatoire, il a également été trouvé pour aider les patients atteints de rhinite et de sinusite allergiques, d’eczéma, d’arthrose et d’épilepsie infantile.

Il s’est également avéré efficace dans un environnement de laboratoire pour tuer les bactéries telles que le staphylocoque doré qui peuvent provoquer une gamme d’infections légères à graves si elles pénètrent dans la peau, et les virus, y compris la grippe.

