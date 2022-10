Kalki Koechlin s’ouvre à être cataloguée à cause de sa couleur de peau; révèle qu’on lui propose certains types de rôles/personnages

Kalki Koechlin a fait ses preuves dans des films tels que Zindagi Na Milegi Dobara, Margarita with a Straw, Yeh Jawaani Hai Deewani et bien d’autres. Dans sa nouvelle interview, l’actrice a parlé d’être cataloguée dans l’industrie à cause de sa couleur de peau.

Elle a révélé que bien qu’on dise que c’est une grande phase pour tous les acteurs à travers l’âge, Kalki a déclaré que la discrimination sur le teint d’un acteur est toujours répandue dans l’industrie cinématographique. “J’ai eu un réalisateur qui m’a dit:” Je pense que tu réussiras complètement ce rôle parce que tu y joues un psychotique “. C’est le genre de perception que les gens ont de moi, et je me sens assez frustré. Évidemment à cause de la couleur de ma peau, je ne peux jouer que ces personnages de la classe supérieure”, a-t-elle déclaré à Hindustan Times.

Kalki est également consciente du fait qu’elle n’est pas la seule à souffrir de cette pratique. Elle a dit que de nombreux acteurs au teint sombre sont également catalogués et se voient attribuer des rôles de femme de chambre. Elle sent que tout le monde est mis dans des cases et elle attend que le bon rôle se présente à elle qui la challengera en tant qu’actrice.

Née à Pondichéry de parents français, Koechlin, qui a passé une grande partie de son enfance à Auroville et a étudié le théâtre et l’art dramatique à Goldsmiths, Université de Londres, sera bientôt vue dans Goldfish de Pushan Kripalani qui aura sa première mondiale au 27e Busan International Festival du film.

L’acteur lauréat d’un prix national estime que si OTT a trouvé beaucoup d’emplois et une chance pour les talents de briller, un bon contenu, que ce soit dans le film ou OTT, est encore difficile à trouver. “Si j’ai quelque chose à raconter, c’est qu’il y a trop de contenu à lire, et comme j’insiste toujours pour lire le tout, pas seulement un synopsis, ça peut devenir épuisant quand le contenu n’est pas génial”, a-t-elle déclaré.

(Avec entrées IANS)