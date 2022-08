Kalki Koechlin pompe le lait maternel alors qu’elle se prépare pour le tournage, écrit “en mémoire de la culpabilité de maman”

Afin de donner aux gens un aperçu de la vie d’un parent qui travaille, Kalki Koechlin a téléchargé une photo. Alors qu’il se prépare pour un tournage, l’acteur est représenté assis avec un tire-lait. Elle a posté l’ancienne photo sur Instagram avec un commentaire qui contenait une touche de “culpabilité de maman”.

Kalki a écrit avec la photo: “En mémoire de la culpabilité de maman, des seins déchaînés et des corps bioniques #workingmama #whatwecarry #motherhood #theelephantinthewomb #happysunday.”





En février 2020, Kalki et son petit ami Guy Hershberg ont eu une petite fille. Ils l’ont nommée Sapho. Kalki publie fréquemment des images et des vidéos adorables de sa vie après la naissance de l’enfant.

Kalki a récemment partagé sa dure expérience d’engorgement mammaire dans une vidéo partagée sur Instagram. Elle a écrit avec elle: «J’ai l’impression que dans la société, tout tourne autour du bébé et pas assez des mères. Les deux doivent trouver leurs zones de confort dans cette phase de croissance précoce et difficile. J’ai réalisé qu’il est si facile de dire de l’extérieur que vous n’êtes pas obligé d’allaiter, vous pouvez simplement utiliser le tire-lait ou le lait maternisé. Mais quand tu es dedans, tu ressens tellement de pressions. Après de nombreuses nuits blanches, une expérience effrayante (et douloureuse) d’engorgement mammaire, le merveilleux processus d’apprendre à communiquer avec mon bébé, et avec un peu d’aide des professionnels, j’ai trouvé mon chemin.

Elle a décrit une expérience d’engorgement mammaire où elle a dû se rendre dans une clinique pour que les médecins l’aident à pétrir le lait supplémentaire car elle était devenue terrifiée.

Dans la deuxième saison à venir de la série Web Made In Heaven, Kalki devrait apparaître. Elle est déjà apparue dans les films Emma et Ange et Goldfish.