Kalki 2898 après JC: Nag Ashwin fait très attention après la débâcle d’Adipurush de Prabhas

La vedette de Prabhas et Deepika Padukone, Kalki 2898 AD, a déjà créé le battage médiatique avec son précédent titre Project K. Il y a quelques semaines, les créateurs ont changé le titre en Kalki 2898 AD et ont également dévoilé le premier aperçu de la distribution principale. Suite à cela, le réalisateur de Nag Ashwin a également fait ses débuts au Comic-Con de San Diego, devenant ainsi le premier film indien de l’histoire à acquérir cette marque importante. Postez ceci, le réalisateur a vérifié les avis sur les effets visuels. On dirait que Nag Ashwin ne veut pas risquer son film à gros budget après la débâcle d’Adipurush.

Priyanka Dutt, qui produit le film, a partagé une photo de Nag Ashwin travaillant avec dévouement sur un ordinateur portable. Elle a sous-titré la photo publiée sur son histoire Instagram comme « avis teaser vfx ». Priyanka Dutt finance le film de science-fiction sous la bannière de Vyjayanthi Movies. Pour les non-initiés, elle est mariée à Nag Aswin et travaille en collaboration sur le projet en tant que productrice tandis que son mari est le réalisateur. Kalki 2898 AD est un projet ambitieux à gros budget réalisé à Rs 500 crore et les fabricants ne veulent en aucun cas se tromper.

Nag Ashwin semble observer et examiner chaque détail très attentivement. Le réalisateur a étudié les critiques VFX du teaser Kalki 2898 AD. Pour mettre en œuvre l’improvisation, il scrute et prend les commentaires des critiques. L’une des raisons pourrait être Prabhas qui a été la dernière tête d’affiche d’Adipurush, qui a été un échec au box-office. L’acteur a été très critiqué pour son apparence et sa performance en dehors de l’histoire du film et des dialogues qui n’ont pas réussi à impressionner le public. Parmi tous les aspects, le principal qui est devenu la cible de la pêche à la traîne était le VFX du réalisateur d’Om Raut. Le réalisateur de Kalki 2898 AD travaille davantage sur les effets visuels et valorise la réponse du public.

Kalki 2898 AD, précédemment intitulé Project K, est un film extravagant de science-fiction très visionné. Il est titré par Prabhas et Deepika Padukone. Outre les deux, le film met également en vedette Amitabh Bachchan, Kamal Haasan et Disha Patani dans des rôles clés. Dirigé par Nag Aswin, il est produit sous la bannière de Vyjayanthi Movies célébrant ses 50 ans dans l’industrie. Kalki 2898 AD devrait sortir en salles le 12 janvier 2024.