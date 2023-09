Kalki 2898 AD : le look de Prabhas a été divulgué par la société VFX ; les créateurs exigent une compensation

L’un des plus grands films du cinéma indien est Kalki 2898 AD. Il sortira en janvier 2024. Le film met en vedette Prabhas, Disha Patani, Amitabh Bachchan et Deepika Padukone dans les rôles principaux. Le film est réalisé avec un budget énorme. Nag Ashwin et tout le monde en gardent une grande partie secrète afin que le public soit impatient et curieux de voir le produit final. Les fuites de photos et de vidéos montrant les looks des stars, les lieux de tournage et les photos spontanées n’ont rien de nouveau. Une photo apparemment divulguée de Prabhas a également trouvé son chemin sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, des nouvelles arrivent selon lesquelles les fabricants exigent une énorme compensation de la part de la société VFX d’où la fuite a eu lieu.

La photo de Prabhas de Kalki 2989 AD a-t-elle été divulguée ?

RUPTURE: Poursuite judiciaire déposée contre la société VFX par #Kalki2898AD équipe pour la fuite de photos de Prabhas. Le #ProjetK les fabricants exigent d’énormes compensations. pic.twitter.com/XGHHDZ3CeT Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 16 septembre 2023

Un expert du commerce cinématographique du Sud a déclaré qu’une action en justice avait été déposée contre le formulaire VFX pour fuite de photo. C’est ainsi que les fans ont réagi de la même manière…

Quelle entreprise VFX obtiendra en divulguant ? Quelque chose s’est passé entre eux qui a conduit à une fuite de photo ? #Nagashwin Garu, que s’est-il passé ? @swapna Malakpet Diaries – Restez en sécurité et portez un masque (@MalakpetD) 16 septembre 2023

Ce ne sont que des coups publicitaires… des astuces publicitaires bon marché et anciennes. NoName-JustIndian (@JustTrueIndian) 16 septembre 2023

Montages par les fans du Projet K >>> ces photos. Les producteurs devraient payer les fans pour la promotion de ce film avec de brillantes affiches réalisées par des fans. Ved Sagar-? ? ??????? ??? (@walkman_guy) 16 septembre 2023

Plein d’ambiance Dune LIKHITH (@likithgowda_) 16 septembre 2023

Kalki 2898 AD un grand film pour les fans de Prabhas

Les fans de Prabhas attendent avec impatience Salaar et Kalki 2898 après JC. Ce sont deux films à gros budget. Salaar est maintenant reporté et les créateurs annonceront une nouvelle date dans quelques temps. Nous devons voir ce qui se passe entre les créateurs de VFX et l’équipe de Kalki. Le premier aperçu a été dévoilé au Comic Con de San Diego.