« C’était un spectacle idiot et bien-être, et ces gars-là en étaient vraiment le cœur », a déclaré Cuoco Variété cette semaine. « Ils ont rendu le truc de nerd cool et populaire, sexy et amusant. C’était idiot et les gens ont adoré. Et j’ai vraiment adoré mon temps dessus. »

Elle a dit plus tard Divertissement ce soir elle était satisfaite de la fin de son personnage. « Je suis ravi de [Penny’s] fin, mais commençant. C’est beau. Il n’y a rien de catastrophique, c’est juste magnifique. Et les personnages vont vivre dans vos esprits et dans vos cœurs, et je pense que c’est ce qui est si spécial à ce sujet. C’est vraiment touchant », a déclaré la star.

Mais après Big Bang a terminé sa série primée aux Emmy, les acteurs se sont séparés. Pour Cuoco, cela comprenait plus de temps avec son mari équestre, Karl Cook. Ils ont emménagé ensemble au début de la pandémie de coronavirus, date à laquelle ils étaient mariés depuis deux ans.

Elle est également passée à d’autres projets, à savoir HBO L’hôtesse de l’air, qu’elle a produit et joué. Il se concentre sur son personnage troublé, Cassie, dont la vie est bouleversée lorsqu’un des passagers de son avion est mystérieusement assassiné.

La performance de Cuoco lui a valu sa première nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie télévisée. Les gagnants seront annoncés le dimanche 28 février.