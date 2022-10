Kaley Cuoco révèle qu’elle se sent “horriblement malade”, montre son ventre arrondi après l’annonce de sa grossesse

Kaley Cuoco devient franche sur son parcours de grossesse après avoir partagé les nouvelles de son bébé mardi.

La star de “The Big Bang Theory” s’est rendue sur son Instagram pour révéler qu’elle se sentait “horriblement malade” dans une série de photos de retour.

Lors de son premier trimestre, la future maman a dévoilé son mini baby bump et a écrit en légende :

“Hé @monettemoio, souviens-toi de la fois où nous avons tourné un film d’action alors que j’étais enceinte et horriblement malade et que tu devais prendre soin de moi et être moi et faire tout ce que je n’étais pas enceinte ?!”

KALEY CUOCO ET TOM PELPHREY ATTENDENT UN PREMIER ENFANT

Cuoco a été vu dans la vidéo suivante aux côtés d’un cheval et a écrit “présenter le bub aux chevaux”.

L’actrice de 36 ans a partagé une photo d’elle faisant la sieste pendant le tournage de son prochain film “Role Play”.

“C’était tous les jours entre les configurations lol”, lit-on sur sa photo, accompagnée d’un emoji animé de maladie verte.

Sur la photo de Cuoco en train de faire la sieste, on la voit portant des AirPod avec des bagages placés à côté d’elle.

Elle a continué à souligner ses envies de grossesse sur une photo d’elle en train de manger et a partagé qu’elle avait “un engouement pour les sandwichs Subway qui a duré environ trois jours”.

La star de “The Flight Attendant” attend son premier enfant avec l’acteur “Ozark” Tom Pelphrey.

KALEY CUOCO PROFITE D’UNE SOIRÉE À BERLIN AVEC DES AMIS APRÈS L’ANNONCE DE DIVORCE

L’actrice a exprimé à quel point elle était excitée que Pelphrey lui ait trouvé un sandwich au thon au Danemark et l’a continuellement remercié dans la vidéo suivante sur son histoire Instagram.

“Bébé, n’importe quoi pour toi… Je t’aime tellement,” répondit-il avant qu’ils ne partagent un baiser.

Cuoco a continué à partager ses souvenirs en publiant une photo d’elle dans une robe rose aux Emmy Awards 2022 ensuite et a déclaré: “Rappelez-vous quand nous avons tous ri en réalisant que cette robe n’aurait pas été adaptée même une semaine plus tard lol.”

Alors qu’elle partageait une série de photos de baby bump, Pelphrey s’est également rendue sur son Instagram pour publier son enthousiasme à propos de leur nouvelle famille future.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Et puis c’était encore PLUS MIEUX”, a-t-il écrit, ajoutant plusieurs émojis à nœud rose.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je t’aime plus que jamais”, a-t-il ajouté, en identifiant Cuoco dans le message.

L’actrice a récemment divorcé de son ex-mari, Karl Cook. Leur divorce a été finalisé en juin après trois ans de mariage.