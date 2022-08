Kaley Cuoco réfléchit à la «période super sombre» lors du divorce de Karl Cook: «J’ai eu une intervention sur moi-même»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kaley Cuoco admet qu’elle a traversé une “période sombre” lorsqu’elle s’est séparée de Karl Cook en 2021.

Dans une interview avec Variety, Cuoco, 36 ans, a déclaré qu’elle “ne savait pas comment gérer” sa dépression.

“Pendant mon divorce, c’était vraiment une période très sombre”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Je ne savais tout simplement pas comment gérer ça. Je me lançais dans le travail pour nier ma dépression et à quel point j’étais bouleversé. Malheureusement, le personnage, [Cassandra Bowden]était tellement déprimé que ça ne m’aidait pas.”

KALEY CUOCO ET KARL COOK ANNONCENT LE DIVORCE

Cuoco incarne Cassandra Bowden dans la série “The Flight Attendant”. “J’avais vraiment, vraiment, vraiment du mal”, a-t-elle poursuivi. “Beaucoup de larmes.”

Lorsqu’on lui a demandé quel effet la représentation de Cassandra Bowden avait eu sur elle, Cuoco a déclaré qu’elle avait commencé à suivre une thérapie pour la première fois.

“Ce fut l’une des années les plus difficiles de ma vie”, a déclaré Cuoco. “Non seulement personnellement, mais en faisant ce personnage qui était si tourmenté.

“C’était la première fois que je commençais une thérapie – j’ai été très ouvert à ce sujet. J’ai commencé au début de la saison deux simplement parce que je traversais tellement de choses juste avant que nous commencions à tourner. C’était horrible.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ensuite détaillé les problèmes physiques dont elle souffrait.

“J’ai développé une éruption de stress qui a parcouru tout mon corps pendant trois mois consécutifs et qui ne voulait pas disparaître”, a-t-elle déclaré. “J’ai littéralement eu le feu à la jambe pendant trois mois. Je pouvais à peine marcher.”

Cuoco a noté que les choses ont commencé à s’améliorer lorsqu’elle a emménagé avec sa co-star Zosia Mamet.

“J’avais vraiment besoin de quelqu’un avec moi”, a-t-elle déclaré. “Je perdais vraiment la tête. … Comme, c’était la plus solitaire que j’aie jamais ressentie, et je ne suis pas vraiment quelqu’un pour partager ça.”

Cuoco a partagé qu’elle avait également eu une intervention dans sa bande-annonce sur le plateau malgré “vraiment [taking] fierté de pouvoir tout faire » elle-même.

“Un mois plus tard, j’ai eu une intervention sur moi même dans ma caravane – tous mes producteurs étaient là-dedans. Et j’ai dit : « J’ai besoin d’aide », a-t-elle dit. « C’était intéressant de le dire à haute voix. Et que tout le monde dise : “Oui, nous voulons aider !” Je suis une femme active et donc indépendante. … Eh bien, cette fois, je ne pouvais littéralement pas [do it myself].”

L’actrice a choisi d’être “très ouverte” sur ce qu’elle a vécu pour montrer aux autres “les choses ne sont pas toujours ce qu’elles paraissent [and] … ne sont pas toujours aussi parfaits.”

Cuoco et Cook ont ​​finalisé leur divorce en juin.

Le couple était marié depuis trois ans. L’actrice “Flight Attendant” et Cook, 31 ans, ont annoncé la nouvelle de leur séparation dans une déclaration conjointe à Fox News Digital en septembre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En avril, Cuoco a partagé dans une interview avec Glamour, elle ne se remariera “jamais”. Avant d’épouser Cook, elle a vécu son premier divorce avec la star du tennis Ryan Sweeting en 2016. Ils se sont mariés trois ans avant d’arrêter.

Bien que le mariage ne soit pas envisageable pour Cuoco, cela ne l’a pas empêchée de commencer une nouvelle relation. Elle et la star des “Ozarks” Tom Pelphrey ont confirmé leur relation sur Instagram en mai.