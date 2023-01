Kaley Cuoco porte une mini robe rose pour la douche de bébé avec Tom Pelphrey – Hollywood Life

Voir la galerie





Kaley Cuoco et son copain Tom Pelfrey se sont préparés pour l’arrivée de leur petite fille avec une incroyable baby shower le samedi 7 janvier. L’actrice, 37 ans, a partagé des tonnes de photos, prises par Claude Craig, avec une légende touchante sur son enthousiasme à l’idée d’être maman sur Instagram. Kaley était magnifique dans une petite robe rose alors qu’elle embrassait le Ozark étoile, 40.

Kaley et Tom ont tout fait pour la célébration, et elle a montré des photos de la célébration, y compris des photos de son petit ami enroulant ses bras autour d’elle alors qu’ils appréciaient la fête. Elle a également partagé des aperçus de ce qui semblait être un spectacle de drones complexe. Certains des clichés de son histoire montraient que l’éclairage épelait les noms du couple ainsi que les phrases “Big Baby City” et “Baby Girl Pelphrey”. Elle a également partagé des regards sur le gâteau et certaines des autres décorations de fête. Elle a partagé plus de photos et republié des photos et des vidéos d’amis de ce qui semblait être une fête incroyable.

La théorie du Big Bang La star a remercié les amis du couple de les avoir rejoints pour l’occasion spéciale. “Hier soir, nous avons célébré notre future licorne entourés d’amis, de familles et d’animaux incroyables dans l’environnement le plus magique… merci au groupe très spécial de personnes qui en ont fait une nuit dont nous nous souviendrons tous pour le reste de nos vies”, elle a écrit dans la légende.

Kaley a annoncé qu’elle était enceinte dans une publication Instagram en octobre. Elle a posté une série de photos d’eux découvrant qu’ils attendaient une fille avec un gâteau fourré de rose. “La petite fille Pelphrey arrive en 2023”, a-t-elle écrit avec des émojis de cœur. “Au-delà de la bénédiction et de la lune…”

Depuis qu’elle a annoncé qu’elle attendait une petite fille, Kaley a montré des tonnes de looks de maternité incroyables et son baby bump sur ses réseaux sociaux, et elle a vraiment hâte de devenir maman.

