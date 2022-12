Kaley Cuoco partage une photo de son petit ami Tom Pelphrey embrassant sa bosse de bébé lors d’une douce séance photo de grossesse

Kaley Cuoco et Tom Pelphrey sont dans le bonheur des bébés sur de nouvelles photos Instagram.

Dans une récente publication sur Instagram, Cuoco a célébré sa grossesse en publiant une série de photos d’elle et de son petit ami Pelphrey lors de leur séance photo de grossesse. Dans les adorables clichés, on peut voir les futurs parents sourire, ravis de rencontrer leur paquet de joie, et dans l’un, on peut voir Pelphrey embrasser la bosse de bébé de Cuoco.

On pouvait voir Cuoco porter un pull d’automne marron, associé à une jupe à fleurs, tandis que Pelphrey le gardait décontracté dans un pull bleu et un jean. Dans la légende, elle a remercié le photographe et a inclus quelques emojis différents, dont une licorne, un arc et un sapin de Noël.

Pelphrey a posté sa propre série de photos, à la fois du même jour que la séance photo, et certaines d’entre elles à la maison également, dont l’une des deux avec le Père Noël. Comme Cuoco, l’acteur “Ozark” a choisi de sous-titrer ses photos à l’aide d’un ensemble d’emojis, dont un sapin de Noël, un arc et un cheval.

KALEY CUOCO DIT QU’ELLE “NE SE MARIERA PLUS JAMAIS” APRÈS LE DIVORCE DE KARL COOK

La star de “Big Bang Theory” a annoncé pour la première fois qu’elle était enceinte de son premier enfant en octobre, révélant qu’elle avait une fille en même temps. Elle a fait l’annonce sur Instagram, en écrivant “Bébé Pelphrey à venir en 2023. au-delà de la bénédiction et sur la lune.”

Le couple a confirmé leur relation plus tôt cette année, avant de faire ses débuts sur le tapis rouge des Emmy Awards 2022. Ils ont annoncé leur relation via une publication Instagram dans laquelle ils ont partagé quelques photos d’eux en train de s’embrasser, ainsi que certaines d’entre elles en train de traîner.

Les deux se seraient rencontrés lors de la première de la saison quatre de “Ozark”, où c’était “le coup de foudre” pour Cuoco, et elle était définitivement intéressée à le poursuivre.

“Quand j’ai rencontré Tom, ça a été le coup de foudre”, a déclaré Cuoco à “Extra” en septembre. “C’était comme si les anges commençaient à chanter. J’étais comme, ‘Alléluia.’ C’était très magique. … C’était parfait.”

Avant de s’impliquer avec Pelphrey, Cuoco était marié à Karl Cook, mais les deux l’ont appelé après trois ans, obtenant finalement un divorce en septembre 2021. Au moment de la scission, Cuoco et Cook ont ​​publié une déclaration commune, disant “malgré un amour et un respect profonds l’un pour l’autre, nous avons réalisé que nos chemins actuels nous ont menés dans des directions opposées.”

Avant cela, Cuoco a été mariée au joueur de tennis Ryan Sweeting de 2013 à 2016.

Bien que Cuoco soit heureuse maintenant et fonde sa propre famille, elle maintient qu’elle ne prévoit pas de se marier de si tôt, ni plus jamais. L’actrice de “The Flight Attendant” a parlé à Glamour de sa décision, disant qu’elle était ouverte à une relation, mais pas à un mariage.

“Je ne me marierai plus jamais”, a déclaré Cuoco dans le numéro d’avril. “J’adorerais avoir une relation ou un partenariat durable. Mais je ne me remarierai plus jamais. Absolument pas. Vous pouvez littéralement mettre ça sur la couverture.”