Kaley Cuoco parle de son deuxième bébé avant d’épouser Tom Pelphrey : « Je n’ai pas encore commencé à planifier »

Kaley Cuoco parle de son deuxième bébé avant d’épouser Tom Pelphrey

Kaley Cuoco semble vouloir « sortir du cadre » en ce qui concerne son mariage avec Tom Pelphrey.

L’actrice de 38 ans, récemment fiancée, a révélé à Personnes Lors de l’événement Rock4EB de la Fondation de recherche médicale sur l’épidermolyse bulleuse, le samedi 21 septembre, elle a déclaré qu’elle et son fiancé prenaient leur temps avant de planifier leur mariage. En fait, ils pourraient même envisager d’avoir un autre bébé avant.

Lorsqu’on lui a demandé si ses chiens feraient partie du mariage, Cuoco a ri et a dit qu’elle et Pelphrey n’avaient pas encore commencé à planifier, ajoutant : « peut-être qu’un autre enfant devra venir en premier. »

« Nous allons nous éloigner de l’ordre établi. C’est notre plan », a déclaré le Théorie du Big Bang ancien élève, qui partage sa fille Matilda, âgée d’un an, avec Pelphrey.

« J’ai quatre chiens maintenant et un [1-year-old baby]et un Tom, c’est beaucoup », a-t-elle ajouté en riant après avoir mentionné son fiancé, avec qui elle s’est fiancée en août.

L’actrice a répondu par un « oui » catégorique lorsqu’on lui a demandé si elle souhaitait profiter de la vie de fiancée pendant un certain temps.

« Dès que j’ai eu mon bébé, ils m’ont demandé : « Quand est-ce que tu auras ton deuxième enfant ? » Et moi, je me suis dit : « Oh mon Dieu, est-ce que quelqu’un va juste me laisser profiter de ça ? » », a-t-elle partagé.