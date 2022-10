Kaley Cuoco montre son ventre arrondi, se réfère à elle et à son petit ami Tom Pelphrey en tant que “parents” dans un nouveau cliché

Kaley Cuoco a partagé avec les fans un autre aperçu de sa bosse de bébé, alors qu’elle se référait avec enthousiasme à elle et au petit ami de l’acteur “Ozark”, Tom Pelphrey, comme “parents” déjà.

L’actrice a profité de son histoire Instagram jeudi pour publier une série de clichés qui la présentaient avec Pelphrey ensemble.

Sur la première photo, on voit Pelphrey étreindre Kuoco par derrière alors qu’ils sourient pour la caméra. Le mot “parents” clignote à l’écran sous forme d’autocollant virtuel sous l’heureux couple.

Dans la photo suivante, l’actrice “Flight Attendant” est vue en train d’admirer son ventre arrondi sur une jolie photo en noir et blanc.

KALEY CUOCO ET TOM PELPHREY ATTENDENT UN PREMIER ENFANT

Cuoco a simplement légendé la photo, “eeeeek!”

Quelques jours auparavant, la nominée aux Emmy était franche sur son parcours de grossesse après avoir partagé qu’elle et Pelphrey s’attendaient.

Elle a partagé avec les fans qu’elle se sentait “horriblement malade” dans une série de photos de retour sur son Instagram. “Hé @monettemoio, souviens-toi de la fois où nous avons tourné un film d’action alors que j’étais enceinte et horriblement malade et que tu devais prendre soin de moi et être moi et faire tout ce que je n’étais pas enceinte ?!”, a-t-elle légendé un message.

L’actrice a récemment divorcé de son ex-mari Karl Cook. Leur divorce a été finalisé en juin après trois ans de mariage.