Il y a assez de place à Hollywood pour deux Harley Quinn, du moins selon Kaley Cuoco.

La théorie du Big Bang alun met fin à toute rumeur avec laquelle elle est en guerre Margot Robbie sur leur personnage DC Comics partagé.

Des rumeurs se sont répandues en juillet selon lesquelles Kaley, 35 ans, et Margot, 30 ans, se disputaient parce qu’elles représentaient toutes les deux Harley Quinn – Kaley sur le petit écran de l’émission télévisée HBO Max Harley Quinn et Margot sur grand écran dans Suicide Squad et Oiseaux de proie.

le Courrier quotidien diffusé des histoires selon lesquelles les actrices acclamées refusaient de travailler ensemble au Comic-Con, affirmant qu’elles ne « s’aimaient » pas.

Mais Kaley met les pendules à l’heure. Elle a dit Magazine d’entrevue mercredi 2 décembre, que l’affrontement était totalement faux.

« Quand Harley est devenu un gros problème et puis quand Oiseaux de proie est sorti, il y avait toutes ces histoires que Margot Robbie et moi nous disputions », a-t-elle expliqué.« Mais je ne l’ai même jamais rencontrée. Je l AIME. »