Kaley Cuoco et Pete Davidson jouent tous les deux dans la prochaine comédie romantique “Meet Cute”.

Les personnages de Kaley Cuoco et Pete Davidson trouvent le coup de foudre dans la prochaine comédie romantique “Meet Cute”.

Le film sortira sur Peacock le 21 septembre. La comédie romantique a également un élément de science-fiction entrelacé dans l’intrigue, qui suit le personnage de Cuoco, Shelia, qui a accès à une machine à voyager dans le temps et rejoue le jour où elle et le personnage de Davidson, Gary, se rencontrent. et encore. Lorsque Sheila décide que leur amour au premier site n’est pas assez parfait, elle remonte plus loin dans le temps pour faire de Gary l’homme parfait.

Le film est écrit par Noga Pnueli et réalisé par Alex Lehmann avec Akiva Goldsman, Rachel Reznick Wizenberg, Gregory Lessans, Santosh Govindaraju et Dan Reardon comme producteurs.

“Si j’avais une machine à voyager dans le temps en ce moment, je serais déchiré”, a déclaré Lehmann à propos du film. “Est-ce que je saute à notre date de sortie ou que je reviens en arrière et que je revis la joie de faire ce film ? Heureusement pour moi, c’est une décision que je ne peux pas prendre.”

Ce n’est pas la première fois que les anciens de “Saturday Night Live” travaillent sur des comédies romantiques, mais c’est la première fois qu’il joue le rôle principal dans une. Davidson a eu de petits rôles dans les comédies romantiques “Trainwreck”, “Set it Up”, “What Men Want” et “I Want You Back”.

L’ancienne star de “Saturday Night Live” a également couvert différents genres de films avec ses rôles dans “Le roi de Staten Island”, “Suicide Squad” et “Bodies Bodies Bodies”.

Même si le personnage de Davidson trouve l’amour encore et encore à l’écran, la nouvelle de ce prochain film vient tout juste de la rupture de Davison avec la star de télé-réalité Kim Kardashian. La nouvelle de leur rupture a fait surface au début du mois d’août, après que les deux aient été en couple pendant dix mois.

Cuoco, qui est connue pour ses rôles dans les émissions de télévision “The Big Band Theory” et “The Fight Attendant”, semblait avoir son propre moment “Meet Cute” avec son nouveau petit ami Tom Pelphrey. Elle était auparavant mariée à Karl Cook et avant cela, Ryan Sweeting.