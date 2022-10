Kaley Cuoco est enceinte, dit qu’elle est “sur la lune” – National

Ça va être une fille pour Kaley Cuoco et Tom Pelphrey !

La théorie du Big Bang L’actrice a annoncé sa grossesse sur Instagram en disant: “La petite fille Pelphrey arrive en 2023.” Elle a poursuivi: “Au-delà de la bénédiction et de la lune … Je t’aime @tommypelphrey !!!”

Pelphery a également partagé la bonne nouvelle avec ses fans sur Instagram et a écrit dans un article séparé : “Et puis c’était encore PLUS MIEUX. Je t’aime plus que jamais @kaleycuoco.

Le couple a partagé un assortiment de photos des jours précédant la grande révélation de mardi. Kaley a partagé une photo de la révélation de genre et aussi une photo d’elle tenant le test de grossesse, entre autres.

Les amis et fans de Cuoco et Pelphrey ont posté des messages de félicitations dans la section des commentaires.

“C’est merveilleux de vous voir heureux”, a écrit Sharon Stone.

L’actrice Odette Annable a écrit: “Kaley et @tommypelphrey !!!!! Je suis tellement ravie pour vous les gars !!!!! Belle belle.

Lacey Chabert, Marla Sokoloff, Julia Garner et Madison Thompson ont également félicité les futurs parents. Ana Ayora a écrit sur le post de Pelphrey, “Puis-je mettre mon application de baby-sitting?”

Cuoco et Pelphrey ont confirmé leur relation en mai 2022.

Cuoco est surtout connu pour jouer Penny dans La théorie du Big Bang. Elle joue actuellement dans la série animée Harley Quinn et la populaire émission de télévision L’hôtesse de l’air.