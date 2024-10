Kaley Cuoco dit qu’elle « reprendrait absolument » le rôle de « Big Bang Theory »

Comme La théorie du Big Bang l’univers s’agrandit, Kaley Cuoco rejoindrait avec enthousiasme son orbite.

Parler à Personnes avant la première saison de sa comédie-thriller Peacock Basé sur une histoire vraieCuoco a réfléchi à son rôle principal de Penny avec une tendresse nostalgique.

« J’ai passé 12 ans à jouer ce rôle et cela a vraiment déclenché ma carrière. Je dois beaucoup à ce personnage, à cette série, à [creator] Chuck Lorre », a-t-elle déclaré. « Cela a été parmi les meilleures années de ma vie et parmi les plus amusantes que j’ai jamais eues. »

La populaire sitcom de CBS a duré 12 saisons de 2007 à 2019, devenant ainsi la série multi-caméras la plus longue de l’histoire de la télévision. Cuoco a joué aux côtés de Jim Parsons et Johnny Galecki dans l’émission Mothership, avant de passer à un projet d’ensemble.

« Je reprendrais absolument ce rôle » L’agent de bord » a dit la star lorsqu’on lui a demandé.

L’EP et actrice nominée aux Emmy a ajouté : « 100 %. J’adore ce personnage et je le ferai toujours.

La théorie du Big Bang a finalement lancé la ramification Jeune Sheldonse concentrant sur la jeunesse du personnage de Parsons, Sheldon Cooper, avec Iain Armitage dans le rôle, qui s’est terminé plus tôt cette année après sept saisons. Le premier mariage de Georgie et Mandymettant en vedette Montana Jordan et Emily Osment dans les rôles titres, a été créé le 17 octobre sur Max, par Chuck Lorre Productions en association avec Warner Bros. Television, où Lorre a conclu un accord global.

Les commentaires de Cuoco interviennent peu après un récent développement dans Le Théorie du Big Bang franchise : Plus tôt ce mois-ci, Deadline a rapporté qu’un spin-off de Max – avec Lorre à la barre – commençait à prendre forme alors que les anciens de la série originale Kevin Sussman, Brian Posehn et Lauren Lapkus ont signé des accords de détention de talents avec WBTV avec l’intention de jouer dans le spectacle à venir. Cependant, le projet en est encore à ses débuts et n’a toujours pas de feu vert car le scénario est encore en cours de finalisation.