Kaley Cuoco dit que Sharon Stone l’a giflée 3 fois pendant le tournage de « Flight Attendant »

Kaley Cuoco a eu la surprise de sa vie lorsque Sharon Stone a demandé à être choisie pour « The Flight Attendant » – mais c’est ce qui s’est passé ensuite qui a été encore plus choquant.

Cuoco a fait la promotion de la série tout en apparaissant sur « Jimmy Kimmel Live! » lundi, où elle a raconté que Stone avait été amenée à jouer sa mère pour la saison 2 de l’émission HBO Max.

« Elle était fan de la série. Elle a adoré la saison 1 et a entendu que nous faisions le casting de ma mère et elle a appelé elle-même le casting et a dit : ‘J’adorerais faire ça.’ Et le casting a dit que nous avions un message vocal de Sharon Stone… J’étais comme si ça ne pouvait pas être réel et j’ai découvert que ça l’était », se souvient Cuoco.

L’actrice a déclaré qu’elle et Stone avaient filmé « des scènes très intenses » ensemble et qu’il y en avait une en particulier dans laquelle Stone voulait improviser – et s’est terminée avec l’alun « Basic Instinct » giflant Cuoco au visage.

« Je pense qu’une de nos scènes durait environ 10 minutes et était très émouvante. Il y a beaucoup de pleurs. Avant de commencer la scène, elle m’a fait asseoir et m’a dit : ‘Hé, qu’est-ce que ça te fait que je te touche dans cette scène ?’ J’ai dit : « Tout ce que tu veux faire, Sharon. Tu es Sharon Stone. Tu fais ce que tu veux faire. Je suis tellement heureuse que tu sois là. » Elle dit « Génial » », se souvient Cuoco à Kimmel.

« Nous faisons la prise et c’est cette très longue scène émotionnelle et à la fin de la scène, elle est censée venir et me dire quelque chose de très sérieux et partir. Elle est censée dire ‘Je t’aime mais je ne t’aime pas beaucoup.’ Elle me dit cette ligne et elle attrape mon visage et elle me frappe. »

Cuoco a qualifié sa réaction devant la caméra de « aussi réelle que possible ».

« Alors Sharon revient et elle dit : « Oh mon Dieu, je t’aime. Je ne voulais pas faire ça, c’était bien pour la scène », se souvient Cuoco. « Je suis genre, je viens de me faire b—-gifler par Sharon Stone. »

La gifle a également pris tout le monde par surprise, a déclaré Cuoco, mais la star a dit à l’équipage de ne rien dire à Stone car elle était convaincue que cela ne se produirait pas deux fois. « Je parie que cette femme ne me giflera plus. Nous avons eu l’argent », se souvient Cuoco en disant aux producteurs.

Cependant, à la deuxième prise, Stone « gémit encore sur moi! » Cuoco dit, ajoutant qu’elle a de nouveau montré « une autre réaction incroyablement réelle parce que je viens de me faire gifler une deuxième fois ».

Quand est venu le temps de la troisième prise, Cuoco a rappelé: « Je suis comme, Sharon Stone ne va pas me gifler une troisième fois. Nous l’avons. [The camera] n’était même pas sur moi la dernière prise. »

« Nous reprenons la prise qu’elle obtient là-dedans… Elle me gifle à nouveau. Trois fois, j’ai été giflé », a déclaré Cuoco.

En fin de compte, Cuoco a déclaré que c’était un jeu « incroyable ». Elle a dit que le tournage avec Stone était « fou mais l’une des meilleures histoires que j’aie jamais eues ».

Elle a également assuré aux fans de « Flight Attendant » que la gifle en faisait un épisode à venir.

« Elle était l’une des personnes les plus merveilleuses cependant. C’était aussi réel que possible », a déclaré Cuoco.