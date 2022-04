Kaley Cuoco « dévastée » après que le rôle de « Knives Out 2 » ait été attribué à Kate Hudson : « J’ai pleuré toute la nuit »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kaley Cuoco devient franche à propos d’un rôle qu’elle a perdu et qui lui a brisé le cœur.

Dans une interview avec Magazine Glamour pour son article de couverture d’avril, l’alun de « Big Bang Theory » a partagé qu’elle avait auditionné pour « Knives Out 2 » – et était « convaincue » qu’elle avait le rôle.

Cependant, le rôle est allé à Kate Hudson.

« Mais j’étais tellement convaincu que mes valises étaient prêtes pour la Grèce », se souvient Cuoco. « Et puis je n’ai pas compris. J’étais tellement dévasté. Et je ne suis pas [normally] dévasté par les rôles. J’avais fait des lectures de chimie. J’avais fait des zooms. Et je n’ai pas compris. J’ai pleuré et j’ai pleuré toute la nuit. Et c’est allé à Kate, qui est géniale. »

Le lendemain, l’actrice a partagé qu’elle avait reçu un appel téléphonique à propos de son prochain film, « Meet Cute ». Cuoco joue aux côtés de « SNL » Pete Davidson.

« Ils étaient comme, ‘Nous avons un scénario intéressant.’ Et j’ai dit : « Je ne veux rien lire. Je suis nul. Personne ne veut de moi. » Ils ont dit : ‘Tu dois lire ceci' », se souvient-elle avoir pensé. « Et Pete était déjà attaché, et je me dis: » D’accord, je vais le lire.

« Et quand je l’ai fait, j’ai dit: » C’est le petit script le plus magique. Et je ne l’aurais jamais eu si je [got] ‘Des couteaux.’ Cela vous montre simplement que vous êtes là où vous êtes censé être », a noté le joueur de 36 ans. « Je veux dire, j’étais dégoûté par ça. Et c’est là que j’ai pensé que j’étais en feu, comme, je suis sûr de comprendre ça. Et ils ont dit : « Non, on va y aller avec Kate. »

Lorsqu’on lui a demandé si on lui avait donné une raison pour laquelle elle n’avait pas obtenu le rôle, Cuoco a répondu: « Non », mais elle a admis qu’elle pensait qu’elle « était sexy s— » dans le temps qui a précédé la décision du casting.

« Je pensais que j’étais chaud s—: je vais être avec Daniel Craig. C’est incroyable. Mais je ne pourrais pas être plus heureux de la façon dont les choses se sont déroulées. C’est ce que c’était censé être, et ‘Knives ‘ va être génial et Kate est géniale. Elle était censée le faire, et j’étais censé le faire. Et peut-être que je passerai une audition pour le troisième », a partagé la star de « Flight Attendant ».

« Knives Out 2 » n’a pas encore de date de sortie officielle. Cuoco devrait apparaître dans la saison 2 de « Flight Attendant », en première sur HBO Max le 21 avril.