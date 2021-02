Kaley Cuoco de The Big Bang Theory pleure alors que son mari Karl Cook rentre à la maison et la surprend avant les Golden Globes

Kaley Cuoco de THE Big Bang Theory a pleuré alors que son mari, Karl Cook, rentrait chez lui et la surprenait avant les Golden Globes.

La star avait besoin de se réjouir car elle a récemment pleuré la mort de son chien.

Kaley, 35 ans, a profité des histoires Instagram samedi pour montrer à quel point elle était heureuse que son mari ait pris une pause du Festival équestre annuel d’hiver, qui l’a éloigné pendant de nombreuses semaines.

Elle a déclaré à ses fans sur les réseaux sociaux: « La plupart d’entre vous savent que Karl est absent du WEF depuis de nombreuses semaines et qu’il ne pourra pas revenir pour les Globes demain, mais nous en avions parlé et c’était ok parce que c’est virtuel et je ne voulais pas le faire revenir pour ça.

« Eh bien, j’ai juste répondu à la porte et il … » Kaley fondit alors en larmes et il l’aida à continuer.

Karl a dit: « … s’est présenté, j’étais dans la région. »

L’actrice de Big Bang Theory a ensuite serré son partenaire dans ses bras en sanglotant contre son épaule et lui a dit: « Je ne peux pas croire que tu m’as eu, je ne peux pas croire que tu as fait ça! »

« Je suis tellement content que ça marche », lui a-t-il dit avant de dire à ses fans qu’elle pleurait et ne riait pas.

Ce soir est une nuit spéciale pour Kaley comme elle a été nominée pour un Golden Globe en tant que meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie télévisée pour son rôle dans The Flight Attendant.

Kaley a partagé une vidéo de sa réaction émotionnelle à la nouvelle sur sa page Instagram.

Elle peut être vue sur son lit à l’écoute des nominés et sanglote immédiatement après avoir réalisé que son nom a été appelé, répétant « Oh mon Dieu! »

Kaley a joué dans The Big Bang Theory pendant 12 ans – sans un seul prix ou nomination aux Golden Globe, malgré les distinctions reçues par certaines de ses co-stars de l’émission CBS.

Les choses ont maintenant changé pour la star, car sa dernière offre HBO Max est également en lice pour un prix dans la catégorie Meilleure série télévisée – Comédie ou comédie musicale.

Kaley, qui est également productrice exécutive de l’émission, joue Cassie Bowden, une hôtesse de l’air avec un problème d’alcool qui se réveille dans une chambre d’hôtel de Bangkok avec un cadavre à côté d’elle.

L’agent de bord a également été renouvelé en décembre et donné le feu vert pour une deuxième saison.

Sous-titrant la vidéo, pleine de larmes et de rires, Kaley a écrit: « Merci @goldenglobes #hfpa Je n’oublierai jamais ce moment et je ne peux pas m’arrêter de pleurer … si fier de toute mon équipe @flightattendantonmax !!!!! OUI NORMAN! «

La société de production de Kaley s’appelle Yes, Norman – qui est aussi le nom de son chien qui est décédé récemment.

L’actrice a été pleurant la perte de son chien, Norman, de 14 ans comme elle a appelé la tragédie «bouleversante».

La théorie du Big Bang star aime les animaux au franc-parler et partage souvent des clichés avec ses nombreux animaux de compagnie sur les réseaux sociaux.

Après son décès, Kaley a remercié les fans pour leur soutien et a dit: « Je voulais juste dire merci à tout le monde. Je ne peux pas croire l’effusion d’amour que j’ai reçue en ce qui concerne Norman.

« Je ne savais pas que tant de gens l’aimaient autant que moi. »

Elle a poursuivi: « J’ai lu tous vos commentaires aujourd’hui. Les gens ont envoyé des fleurs, des SMS et des appels téléphoniques et je ne peux pas vous dire ce que cela signifiait pour moi.

« Cela m’a vraiment aidé aujourd’hui. »

L’actrice a ajouté: « Je pense que je suis peut-être à court de larmes à ce stade.

« Tu sais quand tu pleures tellement que tu ne remarques plus si tu pleures plus? C’est un peu ce qu’était aujourd’hui. »

Kaley a conclu: « Alors merci. Je ressens vraiment, vraiment l’amour de tout le monde.

« J’espère que vous savez que cela signifie le monde pour moi. »